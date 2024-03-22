自由開講》國軍弟兄獻愛與守護！白沙屯媽祖首度停駕營門

◎林哲宇

苗栗白沙屯媽祖進香隊伍今年巡香遶境第四天，隊伍從彰雲大橋起始的新路線，沿途經過了雲林林內鄉；隨後，媽祖進入斗六市，沿途受到當地居民的熱情歡迎與祝福。

然而，最令人意外的一幕發生在斗六大埔營區，當媽祖鑾轎經過營區門口時，國軍弟兄們站在那裡，紛紛高聲呼喊著「媽祖我愛你」、「美麗家園由我守護」，引來媽祖鑾轎首度停駕營區門口，讓這一刻成為了難忘的歷史瞬間。

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白沙屯媽祖鑾轎首度停駕斗六大埔營區。（截圖自白沙屯媽祖網路電視台ＹＴ頻道）

這難得的相遇，彰顯了民間信仰和軍隊榮譽的共融，國軍弟兄的喊聲不僅是對媽祖的愛戴，更是對國家和人民的堅定守護，媽祖的停駕也許只是一個短暫的停留，但在那一刻，它與國軍的相遇展現神蹟，貌似是對國軍弟兄和國家領土的肯定與支持。

這段動人的一幕，也讓人深思。在這個充滿著浮躁和紛擾的時代，傳統信仰和軍人的職責，仍然是我們社會中最堅定的支柱；這場媽祖進香活動，不僅是一場宗教盛典，更是一次對國軍捍衛國家精神的深刻啟迪和弘揚。

讓我們共同期許，這樣的美好時刻能夠延續，祝福國運繁榮昌盛，所有國軍弟兄和鄉親們平安幸福。

（政大政治系學生）

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