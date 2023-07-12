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自由開講》假若抗彈板不出自國軍？實彈射擊測試你該先相信誰！

2023/07/12 12:50

◎雨柔

新北市議員林秉宥與研究槍械的網紅「山姆小叔」合作，在美國靶場針對國軍公發抗彈板，採用類似當今共軍使用的子彈，進行實彈射擊測試，並於本月7日釋出長達12分16秒的完整影片，影片中可見國軍軍備局205廠製之抗彈板遭射擊後明顯凹陷，部份彈著處甚至近乎穿透，進而推論國軍抗彈板擋不住共軍步槍彈射擊，影片一出即引發國人熱烈討論；多數網民認為戰時用來保命的抗彈板如此不堪一擊，若臺海戰爭真的開打，國軍恐兵敗如山倒，同時呼籲國防部應將軍品品質問題視為第一要務，不該刻意將重點導向軍品為何外流，藉此混淆視聽。

新北市議員林秉宥（右）貼文透露籌備多時的「國軍公發抗彈板測試計畫」實測結果（左）。（報社合成／新北市議員林秉宥個人臉書）

對此，針對抗彈板防護力遭質疑一事，國防部昨（11）日上午召開記者會澄清，公開說明國軍防護裝備使用的抗彈板，必須考量重量、機動力、便利性等因素，以研發最符合當今戰場所需裝備，藉此保護軍人戰時的生命安全，並提供歷年鑑測的影片供民眾檢視，強調目前世界主要國家的個人防護裝具仍以Ⅲ級抗彈板為主，且我國抗彈板檢驗結果為「合格」，符合世界主流規範。

針對此事件有幾個面向可以深入探討，首先，抗彈板的主要用途是「保護」軍人生命安全，而非絕對毫髮無傷，其次，做戰時正常的接戰距離為100-300公尺，而子彈動能在100公尺時衰減至80%，200公尺則剩60%，而網紅「山姆小叔」的實驗影片係以15公尺近距離射擊，恐有刻意抹黑國軍的疑慮，畢竟在如此近距離射擊下，不論技術再精良、材質再好的抗彈板都沒有辦法完好無缺，反之，換個角度想，國軍抗彈板能在近距離射擊下能「不完全被貫穿、僅出現凹陷」，顯示若將距離拉長至正常的接戰距離，抗彈板的抗彈效果必然表現更好，絕非如同報導般毫無作用。

再者，影片中宣稱測試用的抗彈板係「軍備局205廠產製」，然國防部接獲此消息後，即要求全軍徹查，結果顯示「帳料均相符」，既然全軍的「帳料均相符」，那麼網紅「山姆小叔」測試的抗彈板就不大可能出自國軍，既然不是公發裝備，那麼藉此推論國軍抗彈板品質不良，合理嗎？

最後，戰爭沒有一定的輸贏，端看發起戰爭的國家間如何作戰，至於抗彈板能否能有效抵擋中共的子彈，國防部表示，依照現階段功能檢驗、測試和計算後的結果，公發抗彈板均符合國際標準規範，籲請國人放心。

時事評論家）

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