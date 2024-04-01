健康醫療網》寶林死者家屬欲告醫院 醫師工會3點沉痛聲明請命

「寶林茶室」驚爆食物中毒案件，日前外傳呂姓死者的遺孀質疑新北市立聯合醫院三重院區與馬偕醫院有醫療疏失，擬對院方提告。醫師工會29日發布3點沉痛聲明請命！

寶林茶室」信義A13店，傳出顧客食物中毒不治事件，北市衛生局昨晚勒令業者停業調查，店內已掛出消毒停業的告示牌！（資料照）

台北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，累計18人通報受害，2人送醫不治。其中呂姓死者的遺孀，質疑新北市立聯合醫院三重院區與馬偕醫院有醫療疏失，擬對院方提告。台北市醫師職業工會29日發布3點聲明，除了盼《醫預法》發揮作用，也呼籲政府衛生單位積極引導，涉事醫院也須保護員工隱私並提供協助，並喊話「醫療量能滿載，最終受苦的仍是病家」。

39歲呂男吃下炒粿條 寶林中毒案首位死者

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檢警調查，39歲的呂姓男子22日吃下炒粿條等菜色，回家之後感到身體不適，23日下午4時21分叫救護車送往三重聯合醫院救治，經初步檢查治療之後，呂男可下床活動，醫師開藥並囑咐待檢體報告後再回診，呂男在家屬陪同下於晚間7時28分步行離院。然而，呂男返家之後病情惡化，24日凌晨5時緊急送往台北馬偕醫院搶救，當天下午3點49分因嚴重敗血性休克，宣告不治。

呂男遺體於28日解剖，證實體內有「米酵菌酸」。其遺孀表示，除了對寶林茶室提告，對送醫急救過程也有疑慮，不排除對醫院究責提告，要為先生討回公道。

2間涉事醫院對此做出回應，新北聯醫表示，尊重家屬權益，相關病例與影像都已提供給台北市政府與檢警單位，全力配合調查；馬偕醫院表示，為對病人善盡救治之責，以團隊合作給予緊急醫療最妥適之處置，若有醫療疑義之處，院方會配合調查。

台北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，（29日）累計18人通報受害，2人送醫不治。（疾管署提供）

台北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，（29日）累計18人通報受害，2人送醫不治。（疾管署提供）

為醫護請命 工會：別讓哀傷帶走我的隊友

台北市醫師職業工會聲明，近日食品中毒造成多名患者身亡的不幸憾事，在家屬揚言對醫院提告後引起譁然。作為第一線醫者，同理家屬心中的怨懟與不滿，但也心疼盡力救治患者的同僚將遭受無情的追訴纏磨。沒有一位民眾甘心親屬遭遇不幸，正如同每一位醫療工作者都對於手上逝去的生命都感到不甘及遺憾，然新聞曝光以後對於已如風中殘燭的團隊士氣更形成巨大打擊。

一、盼《醫預法》發揮作用 籲政府積極引導

工會首先呼籲，今年正要上路的《醫療事故預防及爭議處理法》新增多項規則，包含醫療機構必須第一時間關懷當事人、民刑事醫療訴訟強制調解、第三方機構提供醫療爭議評析與諮詢，無非是希望病家能夠透過訴訟以外的手段獲知真相，避開過往兩敗俱傷的多年纏訟。此法出台未滿半年，此次爭議將成為指標案件，衷心期盼新法真能發揮其作用，政府衛生單位更應該在其中扮演積極引導家屬採取理性手段的角色。

二、籲涉事醫院 保護員工隱私、提供協助

其次，不管是職業安全衛生法令裡對於「不法侵害」的規章，或是前述《醫預法》當中強調醫療機構必須關懷事故當事人（包含所屬醫療人員）的規定，都凸顯了醫院工作者的身心狀態需要強烈關注。工會誠摯呼籲涉及的醫院，對於涉及事件的員工必須盡到完善保護責任，包含確保其隱私、提供其心理衛生諮詢資源以及完整法律協助，莫讓當事人無助承擔爭議案件的不確定性及病家的怒火。

三、疫後災難性人力缺口 受苦的是病家

工會沉痛地表示，醫療行為具有高度不確定性，本來就是一個容易充滿各種疏漏的體系，也因此存在種種「篩漏」的制度設計，為的就是不讓不幸事件影響患者。然而這些糾錯手段隨著急重症科別人力流失，護理及其他核心醫事人力大幅度離職，越來越顯得脆弱難以維繫，君不見多數醫院急診時時人滿為患、無時無刻處於醫療量能滿載，便是緣自於疫後的災難性人力缺口，最終受苦的仍是病家，以及仍堅守崗位的殘存人手。

工會表示，面對醫療糾紛，需要的不僅是大眾對於興訟對象的聲討以及仗義執言，還需要醫療現場更多的體諒，和對於政府是否照顧醫事人員的關注，否則到頭來仍是弱勢者承擔最高風險。最後盼此事件盡快落幕，不再有更多受影響民眾，患者都能盡快康復痊癒，而這一切的種種能夠成為我國審視食安衛生以及醫療環境的血淚教訓。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 寶林死者家屬欲告醫院 醫師工會3點沉痛聲明請命

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