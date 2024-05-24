自由廣場》一傅功成萬骨枯 史上最大錢坑法案

◎ 張怡穎

傅崐萁拿著花東兩兆「錢坑法案」，對著交通部官員怒吼，限期提交計畫，若不能交出來，全部用藐視國會送辦！如此鬧劇不斷上演，不禁要問，台灣的行政體系還能撐多久？立院再胡搞下去，不需中國攻打，台灣就被立法院給摧毀了！

新國會組成以來，國民黨立委傅崐萁處理國會事務一再蠻幹，令人瞠目結舌。賴清德總統就職大典，國民黨團刻意抵制，僅一名藍委參加，藐視憲政體制。反觀不久之前，傅卻率該黨立委團赴北京，晉見中國全國政協主席王滬寧。仇台媚中，莫之為甚。

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傅崐萁自提的法案：花東快速道路、環島高鐵、國道六號延伸，三項規模達兩兆元，只花十一分鐘就在委員會通過，將對其他預算形成嚴重排擠，草率且副作用大，誰能接受？如此龐大預算，不僅違背「立法院不得增加行政院預算支出」的憲法原則，更是台灣人民的集體負擔，傅崐萁無視國家整體利益，只謀一己之私，令人髮指。

根據內政部的統計數據，自二月一日新國會組成以來，國會的效率明顯下降。原應三個月內通過的法案，如今至少須耗半年才能完成審查，不僅浪費國家資源，更拖累行政部門。交通部官員為了應付傅崐萁的花東兩兆「錢坑法案」，耗費全部時間與精力，結果卻是竹籃打水一場空。如此延宕交通部正常運作，更對台灣整體發展造成阻礙。

教育是國家發展的基石，根據教育部的數據，傅崐萁的「錢坑法案」通過後，教育部預算被大幅削減，許多重要的教育計畫被迫取消。這對台灣的未來造成重大而無可挽回的傷害，事關下一代。

根據衛福部的數據，自國會擴權以來，醫療衛生部門預算被大幅削減，許多重要醫療計畫被迫取消或延期，而醫療資源本來就緊張，國會無理要求更是雪上加霜，導致醫療部門難以維持正常運作，台灣人民的健康福祉勢必遭受嚴重影響，事關你我。

傅崐萁「錢坑法案」只是冰山一角，國民黨立委的種種行徑，曝露他們對台灣民主體制的藐視和催毀。情況若繼續下去，台灣未來將一片黯淡。

要強烈譴責傅崐萁和國民黨立委的所作所為。他們的行徑是對台灣人民的背叛，希望台灣人民認清事實，用民意和選票敲醒這幫政客的腦袋。

（作者是自營商）

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