自由開講》黃埔百年音樂會尊重史實，有心人士切勿斷章取義

◎黃浦瑚

2024年6月16日，陸軍官校舉辦了創校100周年校慶活動，然而，15日晚間舉行的音樂會引發了一場風波。網友指出節目引言中未提及「抗日」，隨即引來部分有心人士的強烈批評，並在社交媒體上質問主辦單位是否是「一群汪精衛」，指責活動故意忽視黃埔軍校在抗日戰爭中的貢獻，並稱「從東征、北伐、剿共到守護台灣，黃埔軍校的歷史應該全面呈現，尤其是抗日戰爭這段『民族聖戰』，更不應被遺漏」。

音樂會手冊封面。（作者提供）

音樂會的真實情況：完整呈現抗戰歷史

然而，作為當天參與音樂會的現場觀眾，本人親眼見證了國防部對抗戰歷史的充分尊重。現場發放的手冊中有一整章題為「奮勇抗戰、抵禦外侮」，詳細記述了國軍在抗戰時期的英勇事蹟。手冊中寫道：「民國廿六年盧溝橋抗敵槍響，全國軍民均秉持地不分東西南北，人不分男女老幼的抗戰精神，共同奮勇抗敵，贏得最後勝利」，這段描述充分展現了國軍在抗戰中的貢獻與付出。

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音樂會手冊第五頁內容。（作者提供）

現場演出：重現抗戰精神

音樂會的「碧血丹心，衛國安邦」環節中，抗戰歌曲的連續演出和沙畫家的投影表演，共同再現了國軍抗日的歷史。主持人在介紹環節中強調：「這八年很長，很不容易，有英勇、有悲壯，但也喚起了全國軍民同心、英勇抗敵的精神，這個精神一直流傳到現在。」這些演出不僅讓觀眾感受到抗戰的艱辛，更喚起了對歷史的深刻反思與敬意。

斷章取義的批評：不實指控與誤導

針對所謂「國防部忽視抗日史實」的指控無疑是有心人士的斷章取義跟政治操作；未全面了解音樂會的內容，僅根據節目引言中未提及「抗日」一事，就對國防部進行批評，這樣的行為無視了整個活動的實況。事實上，音樂會當天的內容豐富多樣，從東征、北伐、剿共到守護台灣，每一個環節都充分展示了黃埔軍校的歷史貢獻，尤其是在抗戰部分，透過多種形式的演出，清晰再現了國軍的英勇事跡。

歷史的完整性與國防部的努力

國防部長期致力於維護歷史真相，透過各種形式向民眾傳達抗戰精神。此次音樂會正是這種努力的體現，旨在透過音樂與視覺藝術的結合，讓更多人了解國軍在抗戰中的付出與犧牲，而這次音樂會的內容設計不僅體現了主辦單位對歷史的尊重，更展示了對國軍先烈過往英勇事跡的敬仰。

總結：尊重歷史，避免斷章取義

有心人士的批評缺乏事實基礎，無視了音樂會的整體安排，僅以部分文字上有所缺失便大肆進行攻擊，意圖抹黑國防部的努力，這種行為不僅對國防部不公，更是對事實真相的嚴重扭曲。

我們應當給予主辦單位掌聲，同時也應避免斷章取義的批評行為和政治操弄，以讓更多人了解並傳承抗戰精神，在當前兩岸日益緊張的情勢下，為中華民國臺灣的民主自由而奮鬥。希望未來能有更多這樣的活動，讓更多人了解我們的歷史，共同守護我們的國家與未來。

（作者為陸軍官校校友、陸軍退役中校）

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