自由開講》全球富豪大遷移：尋找新天堂

◎林哲宇

在地緣政治風險、經濟不確定性及社會動盪的影響下，跨國投資顧問機構恒理（Henley & Partners）最近發布的報告指出，約有12.8萬名擁有至少百萬美元流動資產的富豪將遷移他鄉，此現象不僅反映了個人財富的流動性增強，也預示著全球經濟與社會格局的重大轉變。

據報告顯示，中國大陸預計將有15,200名百萬美元富豪流出位居首冠，速度比去年的13,800人有所加快，英國和印度也將經歷類似的流出，分別有9,500人和4,300人選擇離開，這些流出多由於國內的政治壓力、經濟擔憂或對未來的不確定性。

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反觀阿拉伯聯合大公國成為最受青睞的目的地，預計將有6,700名百萬美元富豪淨流入，其吸引力在於其稅制優惠、高品質的生活條件及地理位置優勢，美國和新加坡分別以3,800名和3,500名富豪淨流入排在之後，恐是看中了這些國家穩定的經濟環境和高質量的教育醫療資源。

圖為阿拉伯聯合大公國的經濟和金融中心，杜拜。（歐新社）

雖然表面上看似追求更高生活品質和更好的教育機會是主因，實際上許多富豪的遷移也是對本國政治和經濟未來不樂觀的一種投票方式，這種「用腳投票」的行為揭示了這些國家在維護高淨值人群的信心上可能存在的問題。

這波富豪遷移不僅僅是財富的地理重新分布，更是全球影響力和資源控制權的一次重大變動，吸引這些富豪的國家將獲得巨大的經濟利益，包括增加的稅收、就業機會以及可能的技術和創新驅動；反之則可能造成經濟衰退，不過這也是展現市場自由經濟最好的鐵證，也讓我們看出哪些國家政權最不受人民愛戴。

（作者為政大政治系學生）

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