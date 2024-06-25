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自由開講》「黃埔說」降溫了北京對賴清德的敵意！

2024/06/25 09:15

◎馮艾立

兩岸領導人透過全國性談話互相傳遞政治訊號已經是常態。中國回應賴清德總統的520就職演說，即是「聯合利劍—2024A」環台軍演。

既然有2024A，想當然爾應該就會有B、C、D⋯⋯。大家難免好奇，「聯合利劍—2024B」會發生在什麼時候？我認為，取決於賴清德在6月16日黃埔軍校百年校慶的演講內容。

中國《人民日報》是中國共產黨中央委員會的機關報，代表了中共中央權力核心的意志，也是中共中央宣傳的直接媒介。過去蔡英文擔任總統期間，中國《人民日報》皆是以「民進黨當局」稱呼台灣政府。面對賴清德520就職演說，人民日報則是以「鐘一平」（中央一級事務評論）刊登在第四版，改稱「賴清德當局」，這揭示了未來四年，中共對賴清德的態度與定調。

儘管台灣社會對於中國的武嚇手段往往較為無感（事實上本次環台軍演的目的不全然是威嚇，而是實戰化演訓，例如針對花東外海進行登船執法演練，意圖將台海內海化），但是在文攻方面，回應層級的提升與愈加強烈的措辭，體現中共對於賴清德就職演說內容的高度不滿。

過去八年兩岸的互動常態，將在賴清德上任那一刻開始產生改變，未來如何預判、解讀中共的意向，也會與以往有所不同。在總統就職演說之後，接踵而至的黃埔軍校百年校慶，賴清德對黃埔的看法，中共料必同樣高度重視。

在總統就職演說之後，接踵而至的黃埔軍校百年校慶，賴清德（中）對黃埔的看法，中共料必同樣高度重視。（歐新社）

中共向來奉行「槍桿子出政權」。雖然不一定也會用這套自身的邏輯來理解台灣，但是基於自身史觀和對法理的解讀，一直都是把我國軍也視為中國的一支軍隊。

眼下兩岸正在爭奪「正統黃埔」的話語權，國內有一派說法主張：「不如丟掉黃埔，改擁護鳳山精神。」然而，如果賴清德在黃埔軍校百年演說中，說出與中共立場相悖的表述，很可能會讓中共當局認為，賴清德企圖將國軍塑造為首個「台獨的正規武裝力量」。

中共已經選擇性忽視賴清德就職演說中維持現狀的宣示，並採取最負面的解讀來激烈回應台灣；而賴清德在黃埔軍校百年的談話，將決定事態是否進一步升級。

回顧上一次三軍統帥出席陸軍官校（也就是黃埔軍校）校慶，是2016年6月16日，蔡英文剛就職總統。當時，蔡英文在就職演說中沒有明確承認九二共識，國台辦稱這場演說是「一份沒有完成的答卷」；而在隨後的黃埔演說，蔡英文大部分是對於國軍官兵的溫情喊話。

賴清德首次的黃埔談話，除了強調中華民國憲法第一條「民有、民治、民享的民主共和國」；還提到了前總統蔡英文當年略過的「1949年前的國軍史實」；甚至，他喊出了「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡」。

儘管賴清德先前在就職演說大膽提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人民共同決定」；但是他的黃埔談話，已經滿足中共的歷史觀點。而國台辦也沒有再作回應。

中國對於賴清德的黃埔談話，可謂高高舉起輕輕放下，看得出來中南海是買單的。北京認為，至少賴清德願意依據中華民國憲法並且尊重歷史發展而承認國軍，他無意讓國軍成為一支「台獨軍隊」。至於中國方面的黃埔百年校慶，習近平6月17日發表的祝賀信仍是老調重彈，並無新意，也沒有在政治議程上進一步推進。兩岸爭奪正統黃埔話語權的政治風波就此落幕。

總體而言，賴清德的黃埔校慶談話，延續了他在就職演說的硬派路線，但是他仍然在文稿當中使用一些政治性的「通關密語」，遵守兩岸的「遊戲規則」，小心翼翼地維持台灣和中國之間難以明說的默契。賴清德與幕僚們充分預判、謹慎權衡，免於台灣再度迎來一場「聯合利劍—2024B」軍事演習，兩岸也和平的挺過一場政治風暴。

（作者為國立台灣師範大學東亞研究所研究生

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