自由開講》「能戰才能避戰」才是和平最高的原則！

◎陳啟濃

賴總統日前出席黃埔建校百年校慶，在對陸官學生勉勵時，提到絕不能敵我不分、接受「首戰即終戰」的投降主義，馬辦發言人蕭旭岑卻發言指出總統的說法是在「引戰」。然而「馬英九之流」主張的「化獨漸統」，不顧國家主權獨立的事實，硬要把台灣奉送給中共的政治意圖，才是瓦解台灣人戰鬥意志的禍首。

陸軍官校16日舉行創校百年校慶，總統賴清德親自主持閱兵典禮。（資料照）

當台灣人失去戰鬥意志，不想努力把自己國家武裝起來壯大自己，只能等著中共這隻殘酷沒人性的戰狼，任意對台灣蹂躪併吞。這正是國民黨一貫主張的假「和平主義」，卻是真實的「投降主義」。

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台灣正走在維護國家長久自由民主的大道上，最大的威脅就是中共暴力侵襲，台灣勢必要時刻鞏固強大的國防武力，才能讓中共這隻惡狼，不敢隨意無端造次。

賴總統表達無法接受「首戰即終戰」，除了肯定國軍的堅強防衛實力，就是要反駁國民黨一貫的「投降主義」，把自己享有自由和平的權利，都寄託在中共的善意對待上。惡狼終究會有露出本性的一天，到若能具備好強大嚇阻的力量，才能讓它縮著尾巴，不敢失控冒犯。因為和平的最高指導原則，始終都是建立在「能戰才能避戰」。

（作者為政治評論員）

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