自由開講》唾棄藍白聯手霸佔國家財產！

◎陳啟濃

國民黨立委除了通過立院擴權法案，現在開始著手修改「不當黨產條例」所要討回還給國家的資產，近日正針對救國團的保留在努力，走回頭路，「黨國不分」上演中。

國民黨立委日前提案修正《黨產條例》，在國民黨團甲級動員、民眾黨立委缺席下，以52票比49票成功將該案順利付委審查。圖為民眾黨總召黃國昌。（資料照）

只是國民黨立委這樣的行為，更加突顯出「處理不當黨產」是正確的事，因為政府是要幫國家與人民討回當初國民政府來台後，將國家財產霸佔淪為國民黨的黨產。既然是國家要討回，本該不分政黨都要全力支持，因為政府的資產是不分政黨，全民都可以受惠。

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國民黨現在又仗勢著多幾席立委，就要修法讓不公不義的黨產，再度成為政黨可以長期利用的資源，正是「此地無銀三百兩」，印證了黨產就是國民黨從國家霸佔過來的不當黨產。

圖為民進黨立委14日齊聚院會發言台，針對國民黨修法救黨產，反改革表示不恥。（資料照）

民眾黨立委並未能秉持為人民守護國家財產的政治責任，故意缺席置身事外，沈默就表示認同，更讓人懷疑有共謀國家財產的默契。那些三百多萬支持柯文哲的選民，應該要勇敢發聲，透過電話與網路，對國民黨走回頭路，意圖繼續保有霸佔國家財產的好處，表達反對唾棄的立場。

（作者為政治評論員）

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