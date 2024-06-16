晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》唾棄藍白聯手霸佔國家財產！

2024/06/16 13:10

◎陳啟濃 

國民黨立委除了通過立院擴權法案，現在開始著手修改「不當黨產條例」所要討回還給國家的資產，近日正針對救國團的保留在努力，走回頭路，「黨國不分」上演中。

國民黨立委日前提案修正《黨產條例》，在國民黨團甲級動員、民眾黨立委缺席下，以52票比49票成功將該案順利付委審查。圖為民眾黨總召黃國昌。（資料照）

只是國民黨立委這樣的行為，更加突顯出「處理不當黨產」是正確的事，因為政府是要幫國家與人民討回當初國民政府來台後，將國家財產霸佔淪為國民黨的黨產。既然是國家要討回，本該不分政黨都要全力支持，因為政府的資產是不分政黨，全民都可以受惠。

國民黨現在又仗勢著多幾席立委，就要修法讓不公不義的黨產，再度成為政黨可以長期利用的資源，正是「此地無銀三百兩」，印證了黨產就是國民黨從國家霸佔過來的不當黨產。

圖為民進黨立委14日齊聚院會發言台，針對國民黨修法救黨產，反改革表示不恥。（資料照）

民眾黨立委並未能秉持為人民守護國家財產的政治責任，故意缺席置身事外，沈默就表示認同，更讓人懷疑有共謀國家財產的默契。那些三百多萬支持柯文哲的選民，應該要勇敢發聲，透過電話與網路，對國民黨走回頭路，意圖繼續保有霸佔國家財產的好處，表達反對唾棄的立場。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書