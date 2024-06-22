自由開講》中共新戰略 恐重創台灣港口貿易

◎ 張怡穎

中共武力攻台的戰略或已悄然轉變。根據彭博的報導，對岸可能正調整其戰略，改以較簡單且低成本的方式進行對台施壓，例如封鎖台灣特定港口，藉此干擾台灣的海上貿易運輸和天然氣進口，進而重創台灣經濟。這一威脅不僅僅對台灣新政府敲響警鐘，也呼籲美國、日本等國際夥伴必須高度警惕，共同制定應對方案。

高雄港灣蛻變，圖為二O二三年高雄旅運中心啟用，雙國際郵輪齊聚高雄港。（臺灣港務公司提供）

封鎖台灣特定港口 干擾海上貿易運輸和天然氣進口

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高雄港是台灣最大、最重要的貨櫃港口，2022年，高雄港的貨櫃吞吐量達949.2萬TEU，占全台貨櫃裝卸量的61.4%。同年，高雄港進出港船舶數達3萬469艘，成為全球第18大港口。根據彭博報導，台灣約57%的海上貿易通過高雄港進行，這使得高雄港成為中共鎖定的主要目標之一。

第七貨櫃中心營運後，可鞏固高雄港海運樞紐地位。（臺灣港務公司提供）



在最近的中共軍事演習期間，高雄永安液化天然氣接收站有三天未能接收任何天然氣運輸船，這與以往每天都有船隻卸貨的情況形成鮮明對比。這一事件顯示出中共可能通過封鎖高雄港等重要港口，對台灣的能源供應和經濟活動造成嚴重影響。

中共正利用「灰色地帶」 通過非軍事手段對台灣施壓

根據美國智庫CSIS的最新報告，中共正利用「灰色地帶」策略，通過非軍事手段對台灣施壓。這些手段包括派遣中國海警（CCG）和中國海事局（MSA）的巡邏船，對台灣周邊海域進行海上檢疫。這些行動不會被視為直接的戰爭行為，但卻足以干擾台灣的海上貿易，迫使國際航運公司妥協，進而對台灣經濟造成重大挑戰。

報告指出，只要封鎖台灣的一到兩個主要港口，中共便能對台灣經濟帶來巨大的負面影響。這種「灰色地帶」策略的精妙之處在於，它避免了全面戰爭的高昂代價，但卻能夠有效地削弱台灣的經濟實力。

面對中共可能的港口封鎖和灰色地帶策略，台灣新政府必須採取積極措施，以確保國家的安全和經濟穩定。首先，台灣需要加強與美國、日本等國際夥伴的合作，建立多層次的防禦體系，確保在面臨中共威脅時能夠及時應對。

其次，台灣應加強對高雄港等重要港口的保護，確保其正常運作。這包括提升港口的防禦能力，增強對海上運輸的監控，防止中共的封鎖行動對台灣經濟造成嚴重影響。

中共對台灣的威脅正變得愈發多樣和隱晦。從直接的軍事威脅到「灰色地帶」策略，中共的種種行為均旨在削弱台灣的經濟實力，迫使台灣在國際舞台上妥協。在此情況下，台灣新政府必須保持高度警惕，與國際夥伴緊密合作，共同應對中共的挑戰，確保台灣的長治久安。

（作者為自營商）

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