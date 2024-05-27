社論》藍白文攻 共軍武嚇

賴清德總統剛上任，就面臨內外夾擊的雙重政治危機，內有藍白主控下的國會擴權亂政，是屬於文攻的層面；外則有共軍進行環台、金馬軍事演習，是武嚇的一環。賴政府踏出第一步，就遭逢嚴苛的挑戰，不但國人憂心，國際社會也相當關切。吾人在賴總統就職日就剴切指出，賴蕭配得票率約四成，國會未過半，不但行政優勢恐怕會受到立法權的限縮，甚至藍白將會透過所謂國會改革之名，進行擴權，企圖變成「實質的執政黨」。

事實上，今日台灣政治情勢的演變，並非毫無脈絡可循。中國流亡作家袁紅冰在今年二月已透露，國台辦於一月二十七日向習近平和全國政協主席王滬寧提交文件「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」，顯示習近平欲藉國民黨於立法院勢力達成統戰目的。如今印證在總統大選時結下深仇大恨的藍白兩黨，竟能一笑泯恩仇，進而水乳交融，完全無縫接軌，同聲一氣，好像一家人，再加上國民黨立院總召傅崐萁於花蓮地震餘震依然強烈之際，仍急於率領一干藍委登陸，因此中共交付政治任務說，未必空穴來風。尤其，藍白合謀，顯然意在削弱台灣的治權，若搭配意圖消滅台灣主權的中共軍演，則藍白紅合流，台灣的民主與繁榮，恐怕全然淪失，淪為香港第二。

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坦白說，民進黨執政時，以穩定為施政主軸，雖於經濟、國防與特定進步議題大有進展，但對轉型正義、司法改革與國會改革則似乎停滯不前，才淪為藍白的口實，得以打著國會改革的旗幟，欲使立法權凌駕行政權之上，成為目前施行的五權憲法中之太上皇。共產黨打敗敵人的有效策略，是由敵人的堡壘內部予以突破。目前，台灣最脆弱的堡壘，是藍白掌控下的國會，此為中共進行統戰的破口，畢竟藍白立委具有一定程度的民意基礎，與中共接觸談判，意在形塑多數台灣民意願意接納中共的九二共識與一中原則。

藍白透過國會取得政治主導權之急切心理，可以理解，但有兩大操作上的疑點令人不解。第一個疑點，國民黨立法院人才濟濟，為何今日突然全黨聽令於一位有炒股前科、言行有所爭議的總召，唯命是從，不敢稍有踰越之舉。而黨主席的角色也模糊化，全黨似乎跟著特定一人起舞。為何一位地方型政客突然成為國民黨的權力核心，形成傅總召號令一出，全黨莫敢不從的詭異景象？如果僅屬國民黨的內部權鬥，外人不必置喙，但如果會影響公共利益，就變成公眾必須關注的議題。第二個疑點，如今的藍白合，並非理念的結合，而是來自特定人物的政治利益考量。令人疑惑的是，今年的總統大選，柯文哲簽下政治賣身契，願意擔任副手，卻被民眾黨內主戰派群起反對，只好撕毀盟約，落得大選之後柯一無所有，不但涉及五大弊案，且權力聲量明顯受制於黃國昌。當時，柯文哲欲委身藍白合而不可得，今日黃國昌卻擺明成為藍軍的「傅隨組織」，白營卻無一人敢有異議之聲？箇中原由，令人玩味。而如今主導藍白的政客全然不在乎民意，豈不是執行親中路線的最佳人選？

除了從堡壘內部進行破壞，中共更公然進行軍演，聲稱對台獨勢力予以嚴懲，展現外部的壓力。中共近年在台海軍演，軍機艦擾台不斷，企圖構成台海新常態，做為威逼台灣的巨棒，因此對台灣進行軍演並不意外。但是賴清德總統才就職第四天，就如此大陣仗展開環島軍演，如此急切，所為何來？相對於美國宣布即將舉行環太平洋演習，有二十九個盟邦參與，中國卻只能環台海演習，聲勢不可同日而語，威懾效果大打折扣。中共的軍事盲動，反映在賴清德就職演說中，得不到想要的九二共識、一個中國，反而由賴親自定調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，因此惱羞成怒，除了對賴清德的「台獨本性」亂罵一通，已騎虎難下，只好進行軍演，找出下台階。因此，有學者認為這是中共的「軍演政治學」；或中共不是軍演，是表演。但吾人也不能輕忽中共軍演進行的衝突邊緣策略，試圖以規模愈來愈大、空間上愈來愈接近台灣，企圖引發擦槍走火，為武力犯台製造藉口。

賴蕭配突破八年執政魔咒，反映小英八年政績深得人心，但是反向思考，也代表藍營將有長達十二年無法執政，這必將累積一股怨氣。再加上藍白這對政治怨偶在國會佔多數，便暫時拋下恩怨，聯手起來壓抑民進黨，以國會制衡總統，意圖讓賴政府一事無成，以便四年後奪回政權。藍白在內部吵鬧，中共則在外部以軍演助漲聲勢，如意算盤是四年後，藍白先拿回政權，之後再接受中共的「九二共識」，為台灣遭到中共併吞鋪路。由此吾人可以徹底看穿，藍白在內部進行國會擴權、中共在外擺開軍演陣仗，文攻加武嚇背後的政治圖謀。

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