自由開講》習近平指控美國製造兩岸衝突背後的意圖

◎陳俊

在國際政治舞臺上，資訊的真偽常常會影響各國關係與政治風向，最近關於習近平指控美國故意刺激中共攻打臺灣的訊息引起廣泛討論，然這些指控是否屬實，值得深入探討，以下透過分析中共的意圖和行動探討。

中共故意要離間美國與臺灣的關係

中共試圖製造美國與臺灣之間的隔閡和矛盾，習近平的指控再度引起社會關注，預判這可能是中共利用此手段分化兩者之間的矛盾，進而達到自身利益目的，這種意圖清晰明顯的做法，顯示出中共企圖利用分裂策略來影響美臺關係。

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中共試圖製造美國與臺灣之間的隔閡和矛盾，習近平的指控再度引起社會關注，預判這可能是中共利用此手段分化兩者之間的矛盾，進而達到自身利益目的。（報社合成／彭博、路透社）

中共試圖製造東亞共產融合圈以抗衡歐美勢力

除在美國與臺灣之間製造隔閡外，中共也一直在試圖打造東亞共產融合圈，以對抗歐美民主國家的勢力，他們希望透過拉攏周邊國家，建立一個由中共領導的政治和經濟聯盟，以此來抵制歐美勢力在該地區的影響力，這種針對性的戰略動向，顯示出中共對於地緣政治的把握能力和長遠目標的企圖心。

中共故意在與美國交好的友邦國家製造分裂

中共以外交手段拉攏區域友邦的策略，但同時也使用輿論宣傳手段來製造分裂，透過散佈錯誤資訊或誇大事實，中共試圖在與美國交好的友邦國家中燃起矛盾，這種行為將導致友邦國家對美國的懷疑，以及在區域安全議題上的混亂局面，將有利中共影響力的擴張和地緣政治利益的達成，在面對這樣的挑戰時，各國應保持警惕，堅守價值觀念不受外部勢力操縱，並堅定維護區域和平與穩定的使命。

結語

在現今的複雜國際環境下，透過分析中共言論背後的意圖和戰略，我們能更清楚瞭解其對外政策和行動的真正目的，關於美國企圖刺激中共攻打臺灣的言論，可能是中共利用宣傳手段和謀求戰略利益的一環，因此我們應保持警惕，獨立思考並以客觀的態度面對國際資訊，以確保全面理解和明確觀察國際政治格局的發展趨勢。

（作者為國際情勢研究員）

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