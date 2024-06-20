自由開講》無人武器的未來戰場：美國和台灣的聯手防禦

◎茜茜

美國近期強調將通過無人武器把臺海變成「地獄」，以挫敗中共對臺進攻，美國國防部多項無人武器計劃，包括「複製者」計劃，旨在打造強大的打擊力，為保衛臺灣提供堅實的後盾；本文將探討美國如何透過這些計劃反制中共統一臺灣的意圖，並分析臺灣若遭遇中共進犯，如何參考美國的無人武器技術發展自身的軍武實力。

「地獄景象」計劃的戰略意圖

「地獄景象」計劃的核心目標是通過大量部署無人武器，阻止中共軍隊入侵臺灣，並在此過程中對其造成最大損失，此計劃旨在爭取時間，使美軍和盟友有足夠的時間在西太平洋地區建立有效的防禦陣地；此外，無人武器系統還能在敵方干擾全球衛星定位系統和情報收集的情況下，確保美軍和盟友的作戰能力不受影響，這些無人武器計劃的共同目標是確保一旦戰爭爆發，印太地區能夠運用大量無人武器系統，形成一個強大的防禦網絡。

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「複製者」計劃的技術應用

「複製者」計劃涉及開發和部署各種先進的無人武器系統，包括供無人武器充電、確保數據安全傳輸的電池，以及具備掃除水雷功能的無人掃雷艇等，這些技術的開發和應用目的在提升無人武器系統戰場的適應性和持久作戰能力，美軍已經採購了許多先進的無人武器，例如美國空境公司的彈簧刀600和以色列武器公司UVision開發的Hero-120，這些無人武器系統將在未來戰爭中發揮關鍵作用。

以色列國防公司UVision研製的Hero-120無人系統是美軍採購標的之一。（法新社）

臺灣應對中共進犯的策略

若中共對臺灣發動進攻，臺灣應如何利用美國的無人武器技術來提升自身的防禦能力，是一個至關重要的問題；首先，臺灣需要加強與美國的軍事合作，共同研發和部署先進的無人武器系統，這樣才能在戰爭初期獲得更大的戰術優勢；其次，臺灣應積極參與美國主導的多邊軍事演習，提高自身的防禦能力和協同作戰能力；再者，臺灣需要加強情報收集和分析能力，及時掌握中共的軍事動向，提前做好應對準備；最後，臺灣應積極尋求國際支持，通過外交手段增加對中共的制約力量。

臺灣未來的軍武發展方向

臺灣未來的軍武發展應該以提升無人武器系統的應用為核心，借鑒美國的「複製者」計劃經驗，開發適合自身需求的無人武器系統，臺灣應加大對無人機、自殺無人機、無人水面艦艇和無人水下載具的投入，形成多層次、多維度的防禦體系；同時，臺灣需要加強技術創新和研發能力，確保無人武器系統的持續發展和升級，在信息戰領域，臺灣應積極開發自主的情報收集和數據傳輸技術，確保在戰時能夠快速獲取和處理敵方情報，為戰場指揮提供準確的決策支持。

美國無人武器「地獄景象」計劃展示了其對中共進犯臺灣的強硬態度和戰略布局，臺灣應積極參與並借鑒美國的無人武器技術，提升自身的防禦能力，構建堅實的防禦體系，確保臺海地區的長期安全與穩定。

（作者為研究生）

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