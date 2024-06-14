自由開講》揭露海峽論壇的真相！兩岸交流還是統戰洗腦？

◎茜茜

中共近年來透過各種統戰活動，試圖以兩岸交流之名行統戰洗腦之實；第16屆海峽論壇即將於6月15日在廈門登場，再次引發對中共統戰目的的關注，政府與民間如何辨別並有效反制這些活動，成為兩岸關係中不可忽視的重要議題；本文將分析中共的統戰手段及其背後的政治意圖，並探討我國如何有效應對。

第16屆海峽論壇即將於6月15日在廈門登場。（取自中國台灣網）

中共的統戰活動：從海峽論壇到其他交流平台

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中共的統戰活動不僅限於海峽論壇，還包括多種形式的交流與合作，例如海峽青年交流會、兩岸文化交流節等，這些活動表面上是促進兩岸民間交流，實際上卻旨在攏絡臺灣民眾，尤其是青年和基層傳遞統一理念，通過提供經濟利益、教育機會和文化交流，中共試圖逐步改變臺灣民眾的心態，削弱其對民主制度的認同，進而實現政治目的。

統戰活動的隱藏目的：以交流之名行洗腦之實

統戰活動的核心在於利用人們對和平與合作的期望，掩蓋其政治洗腦的真實意圖，通過安排兩岸青年共同參加各類活動，中共試圖在無形中灌輸其價值觀，削弱臺灣的民主意識；此外，統戰活動還經常伴隨經濟利益的誘惑，使參與者在潛移默化中接受中共的政治理念，這種軟性統戰手段，比以往的強硬措施更具滲透性和迷惑性，更難以被普通民眾察覺。

我國的應對策略：強化認識與法律監管

面對中共日益精細的統戰手段，我國政府與民間應該採取多重措施進行反制；首先，必須加強對統戰活動的認識，通過媒體報導和公眾教育，使更多人了解這些活動的真實目的；其次，應加強法律監管，對參與統戰活動的個人或組織進行必要的法律約束，防止其影響擴大；最後，政府應鼓勵並支持民間進行健康的兩岸交流，提供更多不受政治干擾的平台，讓真正的民間交流得以順利進行。

強化公民意識：建立堅固的民主防線

除了法律與監管措施，我國還需通過教育和宣傳強化公民的民主意識和國家認同，學校和媒體應加大力度宣傳我國的民主價值觀，使年輕一代在面對統戰活動時能夠具備足夠的辨別力和抵抗力；同時，應促進社會各界的共同參與，建立起廣泛的民間聯防機制，共同監督並抵制中共的統戰行為，從根本上鞏固我國的民主防線。

（作者為研究生）

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