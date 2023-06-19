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自由開講》中共海峽論壇就是糖衣毒藥

2023/06/19 09:48

◎陳子熙

中共每年的的對台統戰平台「海峽論壇」日前在福建廈門舉行，其政協主席王滬寧致詞時指控，近年來台獨勢力加緊勾結外部勢力、謀獨挑釁，破壞兩岸關係和平發展，導致台海局勢緊張，是把台灣推向戰爭的原兇，針對該挑釁我國人民須思考，中共海峽論壇辦理的意義及追溯歷史真相，方能視破中共高層真正的醜惡面及人不要臉天下無敵的真諦。

中共企圖透過統戰方式，削弱我國人民對中共的敵意，中共在論壇時宣揚「為推進祖國和平統一而共同奮鬥」等字眼，該論壇很明顯就是以促統兩岸為目的，完整透露其以武力犯台的最終目標，中共當局利用海峽論壇進行軟硬兩手策略，企圖使台灣人民只看見美好的一面，而忽略中共真正的武統意圖，事實上目前台海和平的最大威脅，就是來自中共當局不斷對台軍事恫嚇、外交打壓與經濟脅迫等作為。

「海峽論壇」（17）日於中國福建廈門舉行，國民黨由副主席夏立言（左）率團出席，並在大會開始前與台灣各界代表一同會見中共中央政協主席王滬寧（右）。（資料照／國民黨提供）

中共每年論壇內容大同小異，不外乎就是拉攏我國民眾，讓我國青年到中國大陸創業、就業與發展，藉此改變我國人民對中共的負面印象，間接達成兩岸促融。此外，中共主席習近平提到兩岸應「交流、交友、交心」才會越走越近、越走越親，筆者認為習近平是以掩蓋歷史的真相，誘騙我國人民，國父孫中山先生當年推翻滿清，建立的是中華民國，而不是中華人民共和國，中共的祖先實際上是蘇聯，中國共產黨從一個棄械不足、沒錢沒勢的鬆散組織，能夠崛起、壯大，最終建立「新中國」，背後的靠山就是蘇聯共產黨與其獨裁者史達林的扶植，且回溯歷史對日8年抗戰期間中共的七二一方針，就是「一分抗日、二分應付、七分發展」，而如今這貪生怕死的鼠輩，竟然每年舉辦海峽論壇，發表兩岸一家親，實際上根本是漢賊不兩立。

中共表裡不一的手段已不足為奇，中共透過統戰平台，宣傳兩岸同袍情，實際上卻打壓台灣國際舞台及外交策略，如果中共真心希望促進兩岸交流合作，應多思考真正有助兩岸人民互動交流的良善舉措，而非每年都耗費大量人力經費舉辦形式上的假象，真正的交友應該要尊重，真正的交心應該要感同身受，都已經惡名昭彰了，還想扮演披著羊皮的狼，是完全毫無意義、徒勞無功的。

（兩岸關係研究員）

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