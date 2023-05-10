自由開講》「反共不反中」就是要團結國際社會 維護民主和平的價值

◎陳啟濃

賴清德提出了總統選戰的主軸「反共不反中」以及「民主、和平、繁榮」。為何要「反共」但不必「反中」，當中有整體國家的戰略，而且會跟「民主、和平、繁榮」的價值是緊密扣住的。

賴清德提出了總統選戰的主軸「反共不反中」以及「民主、和平、繁榮」。（資料照／總統府提供）

1. 粉碎中共利用民族情感 分化台海兩岸民心

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中共假抗日真壯大自己，並獲得了前蘇聯接受日本遺留在東北的武器，才得以竊取政權。海峽兩岸人民有一部份當年隨國民黨來台的軍民，都還有親人在中國生活。中國人也是受害者，中共才是常以武力挑釁台灣，製造兩岸對立的始作俑者，台灣人沒必要把中國人看作是敵人。

2. 號召海內外華人的力量 瓦解中共專制極權

中國的問題來自中共的專制極權，中共不等於中國，中國可以改朝換代，朝向建立自由民主的制度，跟台灣締交兄弟邦交，同世界各國和睦相處。雖然中國自古只有民本思想，但可以轉化為民主制度，「中國不適合民主制度」，這不過是中共獨裁統治的藉口。

3. 宣示民主和平繁榮願景 攜手國際社會抗共

目前歐美先進國家都針對中共滲透各國竊取資源，並違背世界民主自由的價值，侵害人權，做出許多反制的宣示與行動，美國並且結合太平洋西岸國家，進行軍事聯盟。這是對中共政權的對抗力量，不是針對中國人民，正如當年民主國家對抗納粹，不是反對德國，而是反對納粹的奴隸人民、殘害人類。

4. 團結台灣民心抗拒戰爭 驗明正身罪魁禍首

國內一直存在認同中共統戰的力量，散播台灣政府挑釁中共引發戰爭的謠言，「反共」不「反中」能把中共從對中國的概念切割出去，團結中國人共同支持民主和平的世界價值，台灣和中國只有因政治制度不同造成價值差異的問題，而價值的差異正是來自中共的專制政權所造成的自私自利的人性變質問題。

（教育人員）

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