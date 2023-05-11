自由開講》中共不擇手段讓賴香伶成黑名單 連變色龍柯文哲訪美都被秋後算帳！

◎張天泰

民眾黨立委賴香伶原訂9日赴中國，但台胞證遭註記失效，無法入境。而賴香伶表示，自己的台胞證沒有過期，到目前都不了解註記失效原因，很明顯賴香伶已被中共列為黑名單，列黑名單原因和柯文哲訪美，並稱美國是台灣最重要盟友，和其兩岸論述脫不了關係。

民眾黨立委賴香伶原計劃（9）日赴中國福建省參與宗教文化交流活動，於入境廈門時遭移民官以台胞證遭註記失效為由拒絕入境。（報社合成／資料照、彭博社）

柯文哲所領導的台灣民眾黨，在兩岸論述路線，仍維持跟隨「兩岸一家親」進行操作，開放交流並逐漸同化，拖延並爭取時間來做轉變的空間，自居中間採取模糊路線，柯曾提強國等距論吸引媒體目光，但當看到有部分學者教授團不食人間煙火，天真的提出「反戰論」，倡議「中美等距」，被社會輿論罵到臭頭，柯隨即下令黨內不要再用「強國等距」理論，而此次柯文哲訪美二十一天的行程，主要向美國說明「兩岸和平、台灣自主」的兩岸中間路線，同時拋出「召開兩岸共識國是會議」等主張，但一開始相關行程安排不順，美國顯然一開始不買單，但經過多方堅持溝通，得以順利成行，柯文哲更多次指出，台灣沒有九二共識，只有九六共識。此番言論顯然已得罪中共，也種下中共不擇手段讓賴香伶成黑名單的遠因。

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不只賴香伶被中共列為黑名單，新加入民眾黨的原親民黨籍黃珊珊也曾被列為黑名單，前親民黨文宣部副主任吳崑玉已明言，看看中共怎麼對待台灣的政治人物？有對等？有尊嚴？中共對台灣政治人物連最基本的尊重都沒有，說黑名單就黑名單，唯我獨尊的惡霸心態，你還期待他統一後能如何善待台灣？雖然柯文哲採取變色龍的模糊化兩岸政策，甚至曾被台北市議員苗博雅指出柯表面是民眾黨，實質是國民黨的批評，但正如吳崑玉所言，共產黨與國民黨是兩種不同的生物，中共根本沒把台灣的政治人物當作朋友，而是當作用完即丟的利用工具，是用「反獨促統」為其政治總目標，來界定這個工具的價值的，而柯的模糊兩岸論述方向，更入不了極權中共的眼，態度為輕蔑懶理，沒把柯當一回事，柯文哲為台灣政壇關鍵第三勢力，仍需看清楚真正的兩岸政治情勢，不要自己騙自己，特別是出現賴香伶已成中共黑名單的事實之後！

（政治工作者、教育博士）

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