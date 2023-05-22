自由開講》中共營造「脫貧假象」塑造舉國體制的完美

◎胡尼克

根據「紐約時報」報導，中共領導人習近平在2021年初宣布中國脫貧「全面勝利」，並稱之為「人間奇蹟」，連同總理李強也吹捧此為所謂的「千年德政」 ，但實際上在中國境內還是有許多人處於貧困中或生活水平在貧困線以下的人民百姓，而如今中共為使網路上再也沒有窮人出現，決定消滅網路上有關貧窮問題的討論。

例如近期一條影片在網上瘋轉，描述一位退休老人用一個月100元人民幣的養老金，可以買到些什麼菜的方式，來凸顯中國境內底層社會的悲歌，但這段影片卻隨後被官方下架刪除；另外，更有位中國歌手把對社會景氣不好的現象及不滿寫進詞曲創作裡面，歌詞間寫道：「雖然我每天都洗臉，但口袋比臉還乾淨」、「讀書是為了中華崛起，而不是去送外賣快遞」，結果這首歌曲也被中共禁止，個人社群網站亦連帶被清算；對此後續中共則發布報導指出，將對發布影片或文章刻意「渲染悲情煽動對立，損害黨和政府形象、干擾經濟社會發展」的人予以打擊，並且禁止發布有老人、殘障人士和兒童的悲情影片。

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近期一條影片在網上瘋轉，描述一位退休老人用一個月100元人民幣的養老金，可以買到些什麼菜的方式，來凸顯中國境內底層社會的悲歌，但這段影片卻隨後被官方下架刪除。（翻攝自推特）

該禁令的背後是中共急於讓所有關於中國脫貧的輿論保持正面，中共不斷吹噓自己在過去的 40 年裡讓多少人脫貧，而拒絕提及在毛澤東時代它是如何讓整個國家陷入赤貧，如今中共決意阻止一切有關貧窮相關的討論，更令被貧窮折磨的中國人民不准叫窮，目的僅為製造中國盛世的繁榮假像，而習近平口中所稱的「脫貧偉大行動」；早在2021年初，習近平就定調「脫貧攻堅戰取得全面勝利」，中國歷史性的解決了絕對貧困問題，之後任何人再提還要扶貧，就不是政治正確了，中共官方的說法就是「防止返貧」，而較少用扶貧的說法，甚至過去鄧小平時代設立的扶貧辦，現今早已被改為國家鄉村振興局。查看黨媒人民網可發現，在二十大後官媒已開始淡化扶貧工作，反而各地都在宣揚地方扶貧事蹟，中共就是要將扶貧成為「過去式」。

在本人觀點看來中國社會的返貧，是「現在進行式」，但共產黨愛面子的習性改不了，儘管民間每天叫窮，中共卻認為中國社會已經脫貧，怎麼會回到貧窮的道理，與此如同掩耳盜鈴般把髒手伸進網路裡，好消除任何有關貧窮的輿論；對習來說，既然舉國體制可以解決貧困這個千年難題，面對其他疑難雜症，同樣也是可以用舉國體制去攻克，相對來說中共只在乎如何穩住紅色政權，如何控制陷入貧困中的底層人民，想方設法營造「脫貧假象」塑造其體制的完美。

（國家安全研究生）

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