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蔡英文「竄」訪美國？野蠻中共不學無術 勿再吃台灣豆腐

2023/04/12 10:49

張天泰

中共在外交粗魯野蠻的形象世界知名，但遣詞用字卻喜好使用國學來顯示有文化，諸如現任中共中央外事工作委員會辦公室主任，王毅曾以兩千年前中國古話「君子好財，取之有道」諷刺美國，而此次台灣總統蔡英文訪美，便被定義為「竄」訪美國，而第12任中共外交部長秦剛，也曾在2006年作爲外交部發言人時提出「竄訪」一詞形容達賴喇嘛訪問歐洲國家，而除達賴喇嘛外，之前台灣總統陳水扁、李登輝訪問美國、熱比婭訪問澳大利亞、黃之鋒、何韻詩前去美國眾議院聽證會、安倍晉三2013年出訪非洲、美國眾議院議長南西·裴洛西在2022年訪問台灣，都曾被中共或媒體定義為竄訪，且中共對竄訪的字詞運用屢用不爽，其內部沾沾自喜，自我吹捧「體現了中國外交話語使用者的大智慧」，中共也在外交翻譯動手腳，《環球時報》把「竄訪」則有翻譯爲「sneaky visit」。

日前中國外交部發言人毛寧聲稱，中方堅決反對美方安排蔡英文過境「竄」美，堅決反對美國政府第三號人物眾議長麥卡錫與蔡英文會見。（報社合成／路透社，截圖中國外交部官網）

一、中共外交上好好做「人」 勿再淪為狼「禽獸」位階

然而，「竄」在文字學上是屬於負向貶義，本義為逃走、逃跑，中共想用國學典故來增加外交文化深度，實質中共外交是態度傲慢，用語粗暴，橫不講理，例如中共原外交部長李肇星，由於反感香港一位女記者的提問，竟粗暴斥責女記者，連手指都快戳到女記者的臉上，其行為盡顯其無禮野蠻！而自從中共的由文革紅衛兵那代人出身的外交官進入外交界，便以「戰狼外交」自豪，筆者要提問的是中共外交上不好好做「人」，為何要淪為狼的「禽獸」位階，還沾沾自喜呢？

二、野蠻中共不可霸凌台灣作孽行惡

中華文化本是強調完整的禮儀規範和優秀的傳統美德，被世人稱為「文明古國」、「禮儀之邦」、「禮義之邦」、中國被中共領導是一個歷史錯誤，帶來十年文革浩劫，現今野蠻暴力病毒控制中共領導思想，其擴軍窮兵贖武，在外交霸淩臺灣，抹黑美國，不擇手段無所不用其極，到現在還在一副惡霸流氓繞成語，自以為文明大國，「瞞者瞞不識，識者不能瞞」，曾有道德良知的中國學者和筆者說出實話，能做好中華文化傳承和創新是民主台灣，而非野蠻中共，最後，筆者引用民本和民主思想先驅的孟子，當頭棒喝要打醒中共，孟子曰：「夫人必自侮，然後人侮之；家必自毀，而後人毀之；國必自伐，而後人伐之。太甲曰：『天作孽，猶可違；自作孽，不可活。』此之謂也。」，總之，野蠻中共不可再霸凌台灣行惡，不可再作孽！勿再不學無術，不要不懂裝懂，勿再吃台灣豆腐！

（政治工作者、教育博士）

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