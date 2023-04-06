自由開講》中共新花招？陸「海巡06艦」近拍臺灣陸地？

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中共昨（5）日宣布啟動「臺灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，剛下水的6,000噸大型巡航救助船「海巡06」亦參與本次行動；央視新聞就此專項行動進行報導，刻意公布一段海巡06艦巡邏畫面，畫面中出現一處陸地，疑似為臺灣近海地區，暗指該艦航行範圍極度靠近臺灣本島，能夠清楚拍攝陸地影像；對此海巡署晚間立即澄清，經查該畫面之陸地，應為大陸沿岸地區而非臺灣，籲請國人放心，同時強調將與國防部共同協力，加強聯合情監偵作為，掌握全般狀況以確保我國海域安全。

央視還刻意公布一段海巡06艦（右）巡邏畫面，畫面中出現一處陸地（左），疑似為臺灣近海地區，暗指該艦航行範圍極度靠近臺灣本島，能夠清楚拍攝陸地影像；對此海巡署晚間立即澄清，經查該畫面之陸地，應為大陸沿岸地區而非臺灣，籲請國人放心！（報社合成／截自央視新聞微博、YOUTUBE截圖）

由於中共此次臺海聯合巡航巡查行動宣布時機敏感，適逢我國總統蔡英文訪美行程，當飛抵洛杉磯時，中共隨即展開一系列巡航，可見其居心叵測，企圖藉巡航之舉引起我國人民恐慌。此事件與去年8月解放軍東部戰區發布的一張「解放軍望遠鏡窺探臺灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」照片有異曲同工之妙，當時適逢美國聯邦眾議院議長裴洛西訪臺，中共隨即宣布在臺灣周邊6海域展開實彈射擊軍演，同時解放軍東部戰區亦發布一系列文字搭配多張圖片，其中一張便是「解放軍望遠鏡窺探臺灣」圖片，引爆各界熱議；所幸經我國事實查核中心詢問多位專家檢視後，發現其有明顯合成痕跡，判定為「錯誤」訊息。

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縱觀上述兩事件可見，中共特意選在臺美交流之際，增加對臺文攻武嚇力度，企圖挑撥臺美關係、破壞兩國情誼；再加上中共近年認知作戰手法漸趨多變，已從傳統宣傳「兩岸一家親」、「兩岸同根同源」等柔情用語，轉變為利用「具話題性」照片、影像等散播於媒體新聞或社群平臺，甚至吸收大量網紅進行直播、錄製抖音等大量轉傳，使訊息真偽更加難以辨別，極易造成民眾認知偏誤，進而對我國政府失去信任，嚴重打擊內部士氣；有鑒於此，希望我國媒體應多加查證，千萬勿因「搶時效性」而忽略事實真相，同時亦呼籲國人應提高媒體識讀能力，切勿隨風起舞，避免落入中共認知作戰的圈套之中。

（文攻武嚇力）

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