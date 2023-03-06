自由開講》『全動法』與『日經新聞』各自的爭議

洪昱睿

近來兩項國內外新聞引發國人熱議，第一項是「全民動員防衛法」的修正提案，這雖是因應中國與日俱增的戰狼外交、文攻武嚇，實屬國家「備戰而不求戰」的正當防衛準備；但各統派、藍營媒體等，無一氣急敗壞，尤其國民黨朱立倫主席更是氣得跳腳。

本來「全動法」立意良善，更沒有所謂「娃娃兵上戰場」或「別人的孩子死不完」這種惡毒的意涵，偏偏這些仇恨本土的深藍勢力，硬要拗成是蔡政府要高中生上戰場，並動員家長團體出面反對，甚至罵民進黨要求教官退出校園，又要全民動員，是兩面手法等，最終導致府院緊急撤回議案。

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本來，全民防衛動員就該是國防力量的一環，可以平戰轉換，是不錯的政策與目標，可惜了。此時不做，更待何時？

近日台灣親中勢力傾巢而出全力阻擋「全動法」，但事實是，主動威脅台灣安全的是中共那一方，朱立倫這幾天更大肆宣揚的「16歲學生兵」、「平日管制言論自由」等，都不是修法實際內容，完全是朱立倫憑空捏造。（圖擷自台灣基進黨藍士博臉書）

第二項則是，據「日本經濟新聞」專欄「迫真」報導，九成以上台灣國軍退官出入中國，接受賄賂或款待，洩漏國家機密，又因高階官員大部分是外省籍，可能無法效忠台灣與蔡總統云云。

當然，我們不是很清楚那專欄報導是怎麼撰寫、編輯與刊登出來的。但我們可以試著分析可能的動機。

首先，日本媒體不都是部分國人幻想的那般實事求是；造假、蹭聲量、搏版面，無所不用其極地多得是。其次，日本媒體有些也受了中國認知戰影響，甚至立場鮮明挺中國，或受各種壓力、財力而貶低台灣，這都是常態性的現象。因此我們不要錯以為外國月亮比較圓、日本太陽比較亮，沒有這種道理的。站穩腳步，該澄清就不能示弱，這才是台灣應有的主張！

（語文工作者）

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