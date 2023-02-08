自由開講》失格的在野黨—從間諜氣球事件看國民黨訪中

陳淑恩

國際上，中國間諜氣球入侵美國領空，造成美國國內輿論譁然，也讓世界各國正視中國竊取各國機密、侵害各國主權的嚴重性。而台灣中國國民黨宣布其副主席即將訪中，會見國台辦新任主任宋濤，稱此為開展「交流對話、關懷民生」之行。另外，2024總統選舉在即，已有許多國內的「第五縱隊」，用各種方式，來質疑民進黨呼聲甚高的總統候選人是否適格。

從中國間諜氣球入侵事件，我們看到美國人心的同仇敵慨，而美國在野黨共和黨立刻表達對中國的抗議，要中國「滾出美國領土」。一個國家的在野黨與民眾聯手，朝野團結一致，對抗外來的侵害。政黨政治最可貴的地方在於，不管是在朝、在野，都要能夠為了國家的利益，堅守該有的國家價值，攜手前行。

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而在台灣的上空，飄來的是比間諜汽球更危險、具有強大火力的「戰鬥機」，國軍盡全力攔阻共機擾台，其他國家也為台灣發聲、譴責中國。

在此敏感時刻，我們最大的在野黨到底為台灣、為國家做了些什麼？

我們的最大在野黨竟然還在對中國輸誠，要和中國「對談」。事實上，並不能稱之為對談。第一，這並沒有公權力的支持；第二，此次的對談，聲明必須在「九二共識」的前提下進行。因此，並不是建立在一個「平等」的基礎之上。

在此敏感時刻，我們最大的在野黨到底為台灣、為國家做了些什麼？對中國輸誠，要和中國「對談」！圖為中國間諜氣球與國民黨副主席夏立言。（報社合成／法新社）

再對照一件事，在野黨還批評執政黨可能推出的人選是「不適格」的總統候選人，更批評「和平保台」是不切實際的主張。殊不知，和平保台真正的意義並不是去主動挑釁或挑起戰爭，而是強化台灣抵抗他國侵略的能力，積極備戰！我們的政府做的正與現今民主陣營示範的全球「全面性的遏止及防禦」相同，如今積極加強國防的，不只台灣，東亞包括日本、南韓、菲律賓，都大幅提高國防預算。

回頭來看，當第五縱隊一方面在國際上宣揚與中國友好的言論、一方面又在國內質疑執政黨可能候選人的適格性，這樣的政黨早已佚失護國保民的初衷。遑論其候選人，根本不可能帶領台灣，帶給台灣更好的未來。

我們的最大在野黨，已是一個「失格」的政黨！

政黨政治真正的意義是，所有人都為國家共同的利益一起努力、大家往同樣的方向前進。目前來看，這樣的在野黨是不適格的，「不適格」的政黨能否產生「適格」的候選人，這是一個很簡單卻又很沈重的議題！2024總統選舉在即，各黨的潛在候選人都應該共同面對領導人適格與否的檢視，尤其是國家主權如此根本性的議題，絕不容許機巧迴避！

（屏東科技大學教授）

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