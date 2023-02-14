自由開講》不管美國來不來 中國都會來

陳瑞雄

中國何以處心積慮要拿下台灣？

台灣是西太平洋第一島鏈扼住中國核潛艦從淺海竄往深洋的關鍵點，中共正是著眼於取得水下威懾能力的軍事想定。利用我東岸深水港直接潛入西太平洋深水海域，俾躲過美軍的「海底船艦聲碼監聽辨識陣列」，神不知鬼不覺地近逼日本、夏威夷海軍司令部、乃至於美國西岸！同時南下第二、第三島鏈，並於南太平洋島國建立洲際導彈基地，從「前院」威懾澳大利亞全域。再經由南極洲徑路，閃過北美飛彈防禦系統的熱點監控，尋找出直接對美國本土進行核打擊的另類路線。

對岸是世界唯一嗆聲要消滅台灣的國家，也就是不折不扣的敵人。抵抗外侮從來就是舉國大事，奮勇抗敵乃理所當然，焉有龜縮軍力，乞降討和之理？圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

台灣是強國的棋子嗎？

這世界就如同一家企業般，需要有個管理協商機制，所以才會有聯合國、WTO、APEC等跨國組織的成立。若參與國老是帶著「會被當成棋子」的自卑、自閉、防範心態，那要如何昂首闊步、或敦親睦鄰或攜手合作或折衝樽俎於國際列強之間，俾謀取國家社稷的長遠最大利益？從地緣政治觀點言，台灣是第一島鏈的不沈航母；從半導體產業言，更是矽盾王國；並和美、日形成核心戰略利益共同體。而中共則是要「武統」、「一國兩制」、「留島不留人」的馬列專制政權。台灣該親近美日等民主同盟？或引頸就戮於中國共產黨？其理豈不甚明！

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可以引共入台「教訓」民進黨嗎？

姑不論DPP政府的績效如何，但至少，台灣仍穩定地走在民主架構底下。不斷地藉著自我修正、共同監督、共創願景、集體承擔的民主特質，共建更好未來，而這正是極權政府所欠缺的韌性、彈性和優越性。台灣亦不會像左岸的中共政權一樣，假疫情「封控」之名用焊條封死家門，用鐵絲綁死家門，用木材釘死家門；讓你無法外出而餓死家中、或不得就醫而病死家中！人命，對中共而言只是個數字、只是執行錯誤政策的可犧牲物件。

不要增強軍備以免「激怒」強大的中共？

對岸是世界唯一嗆聲要消滅台灣的國家，也就是不折不扣的敵人。抵抗外侮從來就是舉國大事，奮勇抗敵乃理所當然，焉有龜縮軍力，乞降討和之理？媚共者總喜談一寸山河一寸血的八年抗戰，並引為中華民國浴血日本軍閥之聖戰；但，對如今安身立命的中華民國台灣積極整軍備戰、抗共保台之舉，卻貶抑成「甘為美日馬前卒」的扭曲不堪！其貶抑台灣母土、認中共作父、文治無品、武德喪盡的認知邏輯錯亂，真是民族之恥、國之不幸。

（退休教授／獸醫師）

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