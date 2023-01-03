自由開講》如果未戰先怯 兵役延長的確不能改變什麼

盧奕語

去年底，我國總統蔡英文於記者會宣布，義務役役期確定調整為一年期，並於會中指出「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，越是做好準備，對岸冒進的機率就會越小；對此也有不少人關注此論點，並認為「備戰不能避戰，能戰不能止戰」。

「備戰才能避戰」

對於我國來說只要中共的專制政權一日不瓦解，就會持續自我滿足的推崇兩岸同屬中共的荒謬想法，我國備戰的目的並非是要主動發起戰爭，但我們需要的是持續提升軍隊的素質和能力，以及國與國之間的外交關係，我們不能奢望中共不打台灣，更不能將希望全部寄託於美國身上，何況我國是一個海島型國家，身處第一島鏈，戰略地位極其重要，自古以來就是兵家必爭之地，若沒有相對的軍力強度，早已成鄰近各國所覬覦攻打的對象。

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守護家園，不僅是國軍的任務，也是每一位國民，應該共同承擔的責任，意外和明天沒有人知道誰會先到，唯有提升國防意識，增強國防實力，才能達到嚇阻敵人的目的！（資料照／軍聞社提供）

「能戰才能止戰」

就以烏俄戰爭來說，多數人在開戰之前認為俄羅斯應該能無懸念的迅速攻下烏克蘭，但就是因烏克蘭全民皆兵捍衛家園的決心，才能在後續將俄羅斯打得節節敗退、收復失地，或許有人會說，戰敗也是止戰的方式，和平妥協甚至更好，但國人應該要知道，中共是極專制政權的共產國家，中共不管是用武力統一抑或和平統一，勢必在這座島上的所有人都要遵循其遊戲規則，香港就是最顯而易見的例子，香港特首由中共當局指派直選，人民沒有選擇的權利，沒有言論的自由，在你現今早已習以為常的自由，都將成為一種渴望。

「是驢是馬牽出來遛一遛就知道」

沒有人要戰爭，但是和平不會從天而降，備戰才能避戰，能戰才能止戰，沒有人知道若兩岸開打誰輸誰贏，在烏俄戰爭之前，你料想的到烏克蘭可以打到這樣程度嗎？中共透過一昧的大外宣、軍機擾台，把多數人唬得一愣一愣的，卻不知其自身在國防軍事上遭遇的困境，以及因疫情突發性的放寬導致內政民生困頓，現今充其量就是隻紙糊老虎，但我國人卻未戰先怯，完全沒有國防危機意識，甚至認為是在搞軍備競賽進而刺激中共，兵役延長不會成為戰爭爆發的主因，一個無理可循的共產集權國家，若真要發動戰爭會有成先上百萬種理由。

守護家園，不僅是國軍的任務，也是每一位國民，應該共同承擔的責任，沒有國哪裡會有家，意外和明天沒有人知道誰會先到，唯有提升國防意識，增強國防實力，才能達到嚇阻敵人的目的，請大家繼續支持國軍，支持國防，為守護我們的家園和自由民主共同努力。

（國防專題事務研究生）

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