自由開講》新年期許：從總統元旦演說看民進黨重開機的關鍵時刻

邱志偉

去年年末，我提出了針對過去一年的總體回顧，並希望今年政府能夠早日做出調整與改變，讓政局能夠有新氣象。我在聽完今年總統的元旦演說之後，有關民生問題，我要肯定總統的關注。至於，國防、兩岸的部分，我希望中國不要誤判情勢，兩岸唯有和平相處，才能長治久安。但民進黨的重開機，還是要儘早改頭換面，帶給國人新的氣象！

總統元旦演說提到：「我們將持續透過減徵貨物稅、從源頭補貼油電價的方式，來穩定物價。」、「同時，面對個別商品，尤其是民生商品，比如說雞蛋的價格漲幅。」這是一個正確的出發點，民生物價問題飆漲太兇，連鎖餐廳連年漲價，更是國人心頭痛，我希望物價穩定，務必要列為今年重點關注項目。

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特別是今年經濟狀況，恐怕比去年更加嚴峻，當人民獲得的收入比起去年更差，物價竟然更高，絕對會引起巨大的民怨，總統及行政部門不能忽視。

112年元旦總統府升旗典禮1日舉行，總統蔡英文出席元旦升旗典禮後，在府內發表新年談話（資料照）

至於總統提到稅收與全民共享的問題，「並沒有具體討論發放消費券或是發放現金，也沒有具體討論時程，都要視整體經濟局勢再做討論」。我希望總統及政府部門還是能再多想想，如何讓全民有感，特別是經濟成長不如預期，填補債務問題確實是財政紀律重要的一環，但是如何寒冬送暖，同樣是不可忽視的迫切問題。

我要再次強調，今年的經濟嚴峻、通膨壓力以及全球可能的景氣衰退，可能會比疫情發生當下更加艱困。民進黨政府必須讓全民感受到，政府是大家的後盾，有感施政必然是民進黨能否再起的關鍵。

至於兩岸關係的部分，我看到總統說：「近來中國升溫的疫情狀況，只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助。」希望中國政府能夠傾聽台灣釋出的正面訊息。今天開始，全球已經逐步在嚴格把關，中國旅客的入境健康狀況，因為我們都深怕更猛烈的一波疫情再次擴散到全球。

台灣在防衛國門的時刻，總統不忘提出對中國願伸出善意，同意以健康為念，放下政治分歧。我們也期盼，中國政府要做出相對回應，早日停止對台動武，還給兩岸和平的寧靜。

此外，我也要呼籲國防部，新的一年務必要儘早提出完整的新制兵役課程細節，要向國會報告及接受備質詢。攸關役男重大權益的制度變革，是許多家長們擔憂的問題，國防部今年要做好溝通，走入校園，消弭大眾的不安！

最後，我也要呼應總統的話，我們的目標就是穩定政局，也要開創新局。但我更希望重點放在「開創新局」。民進黨今年已經沒有太多時間可以耗費，唯有展現重開機的新氣象，不管是民生、稅收、或是兩岸及國防，展現新局的氣象，才有望民進黨在今年可以脫胎換骨，展現新機。

（立法委員）

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