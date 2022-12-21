自由開講》低收入門檻高卻排除貧窮者 凸顯社會安全網政策的破洞

張天泰

李俊俋在嘉義市長選舉落敗，民進黨在22個縣市長僅獲得5席，台灣民意基金會公布最新民調顯示，僅37.5％贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，聲望創44個月以來新低，而筆者認為蔡英文和民進黨必須確實找到失敗的根本原因，否則2024年的台灣總統大選，民進黨必然丟掉政權，而選民們的生活過的不好，自然就會對政治心存不滿，特別是對弱勢人民照顧不足，據調查，台灣社會貧富差距大，普遍低薪問題，是民眾最不滿的因素，蔡英文總統多次提到重視社會安全網政策，然而，在事實層面，底層老中青弱勢人民卻感受不到政策照顧，例如前些日子，樹人醫專19歲女大生朱屏穎提出抗議，她發出怒吼「難道要逼人逼到死，政府才看得到我這種生活有困難的邊緣戶嗎？」，因為其父亡母失聯，她打工賺錢養活自己，一天一餐泡麵度日；再加上兩年來阿嬤、阿公相繼離世，沒想到這位女大生想申請低收入戶來減免學雜費，卻因有保險3度申請都無法通過，此案例為現實是弱勢族群，卻無法申請到低收入補助救命錢的矛盾現象，而立委范雲、蘇巧慧已針對低收入門檻高的問題現象，提出檢討，再次凸顯台灣社會安全網的破洞。

一、台灣社會安全網政策仍有破洞需要修補

保護一個國家的弱勢者，本是政府的職責所在，因為政府擁有最高的公權力，以及最大的資源，但目前政府對於低收入補助與社會福利，並沒有幫助到真正的弱勢老百姓，筆者認為必須讓政府建立一套規則，而這個規則是必須要透過實地探訪、觀察、實際去調查，實際去理解這些弱勢家庭的真實處境，實際一家一家的去探訪、去關心媒體鎂光燈照不到的，急需要緊急援助的台灣社會底層的老百姓，因為這些無人聞問的弱勢家庭，每個弱勢家庭都有說不出的苦衷，也請避免在社會輿論發出為責怪受害者論述，諸如騙補助等不實指控，一定要先調查完畢再發言，因為我們並不知道這些弱勢家庭，他們目前生活遇到什麼難關，不要沒幫到忙，卻用輿論去侵害這些弱勢家庭的生存權。

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保護一個國家的弱勢者，本是政府的職責所在，因為政府擁有最高的公權力，以及最大的資源，但目前政府對於低收入補助與社會福利，並沒有幫助到真正的弱勢老百姓。圖為示意圖。人物與本文無關。（資料照／台灣世界展望會提供）

二、政府對於低收入的資格認定 需要更周全的調查

筆者認為政府對於低收入的資格認定，不要只做書面資料審核，不要只有結案應付的潛在心態，需要更周全的調查、更人性化的關懷，因為這些弱勢家庭不只是編號的案件，而是活生生的生命，要實際去關心，因這些弱勢家庭也是台灣這個國家的老百姓，只是暫時遇到困難，需要幫忙，每個人都會遇到困難需要幫忙的時候，筆者認為政府必須讓這些救命錢，補助到真正需要幫助的弱勢家庭，實際去深度了解，要理解每個弱勢家庭都有難解的問題，一起想辦法解決這樣的問題，總之，政府在社會安全網政策上，第一要做的事，真的把台灣弱勢家庭，弱勢老百姓也當成這個國家的人民，去實際用政策關心，在討論社會安全網政策時，不要再做美化數字的的政令宣導，而是運用社會安全網的政策力量，實質把這些真正需要幫助的弱勢家庭穩穩接住。

三、社會救助法應盡快修改種種不合理規定

目前台灣劃設貧窮線的標準是「可支配所得中位數的60%」，但是要符合「低收、中低收入戶」的資格，有很多附帶條件，且條件嚴苛、難以企及，讓實際上處於貧窮處境的人民，無法成為法律上定義貧窮者，而台灣社會救助法近20年歷經多次修改，但其「附加款項」、建立在防弊及保守思維，這樣嚴苛的防弊規範卻出現，易使有權有關係者容易被幫助，反而是真正的貧窮者，因在社會中沒有資訊、沒有關係，反倒是需要政府幫助的人被排除低收入資格的怪現象，目前台灣雖有2.62%人口符合《社會救助法》適用資格，高於日本《生活保護法》1.62%的保護率，但仍有真正貧窮者被排除在外低收入戶的資格，衛福部除了需要現行法令有授權地方政府，以申請人最佳利益作社會救助資格認定，更應協助第一線工作者，降低其認定上的困難，使社會資源能即時給予貧窮者協助，社會救助法的立法重點，是關注因經濟因素無法好好生活的國民，而不是追求好看的數據，蔡政府需真正看到人民的需求，痛定思痛，應盡快修改種種不合理規定，例如在低收入財產和所得認定部分宜放寬，同時調整動產不動產的價值上限，以及將某些福利與中低收入戶脫勾方式進行，才能幫助經濟弱勢家庭走出困境，保障弱勢兒少生活與發展，並給予及時的協助，讓處於貧窮處境者，不再被社會安全網漏接，用好政策讓弱勢人民有感，也是蔡英文和民進黨政府在人民支持度，止跌回升，重新獲得台灣人民信任的重要途徑。

（政治工作者、教育博士）

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