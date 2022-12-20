自由開講》黃秀芳將成下一個林滄敏？

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黃秀芳將成下一個林滄敏？

2022大選落幕，黃秀芳以將近十萬之差敗給有彰化政壇不敗女王之稱的彰化縣長王惠美。而2014年角逐彰化縣長的林滄敏與魏明谷也是十萬之差，這是否為2024立委選舉彰化縣第二選區的警訊？黃秀芳又是否會成為第二個林滄敏？對於兩人都是彰化縣第二選區也經歷縣長選舉失利，兩位立委競選縣長亦在自己的立委選區敗給對手，林滄敏在之後的立委連任之路敗選收場，近日彰化縣的政壇紛紛臆測黃秀芳是否成為下一個林滄敏？

民進黨彰化縣立委黃秀芳（左）參選縣長失利，選後第一天就與連任成功的彰化市長林世賢等人一起車隊謝票。（資料照）

黃秀芳與林滄敏：

林滄敏曾任三屆彰化縣議員，後連任第六至八屆立法委員，2004年初次轉戰立委當選，2008年立委選舉擊敗民進黨挑戰三連霸的邱創進， 2012年以兩萬票之差大勝彰化縣議員黃秀芳；2014競選彰化縣縣長，最終以超過10萬1千667票之差敗給魏明谷。2016年立委選舉以8千票之差敗給黃秀芳，繼縣長敗選後再次落選，也是首次連任立委失利，後漸淡出政壇。

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黃秀芳在彰化縣議會第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）曾擔任第16、17、18屆縣議員。彰化縣第二選舉區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）第9屆及第10屆立法委員，2022年帶職挑戰王惠美縣長之位以96,316票之差落敗。

黃秀芳將會成為下一個林滄敏？

附圖為彰化縣第二選區立法委員近年選舉與彰化縣近三次縣長選舉圖表，可以觀察到黃秀芳雖然不如林滄敏越選票越少，可跟挑戰者的差距卻是縮小，也是另類的減少選票。對於彰化縣政壇來說黃秀芳是否成為下個林滄敏？本次縣長選舉選票結構的變化無疑就是一個警訊。而未來藍營是誰將出來挑戰黃秀芳？2024的立委選舉也已經展開序幕，火藥味逐漸隨風而起。

圖為彰化縣第二選區立法委員近年選舉。當時張瀚天2020為第一次參選立委。（作者提供）

圖為彰化縣近三次縣長選舉圖表，數字單位皆為票。（作者提供）

從2022年縣長選舉中的觀察：

對於黃秀芳、林滄敏「本命區」彰化、花壇、芬園三個鄉鎮市，林滄敏於2014對決魏明谷於彰化市以57,985票對上魏明谷59,534票、芬園以6,769票對上7,275票、花壇則是以12,590票對上13,122票以2,587票小輸魏明谷。而黃秀芳如附表中，本次縣長選舉在自己的立委本命區總和輸了10個百分點，著實有著14,884票的差距，加上立委選舉中票數越咬越緊，對於黃秀芳是否成為下一個林滄敏的警訊也非空穴來風。

（作者提供）

黃秀芳的策略：

在過去2014年縣長選舉與2020年立委選舉之中，林滄敏劇本逐漸在黃秀芳即將面對的2024年大選身上浮現，而黃秀芳如何應對接下來艱困的立委連任選舉，將是民進黨維持彰化縣立委席次優勢嚴苛的考驗。彰化縣在野的民進黨是否能順利的整合2022年第二選區議員當選人作為輔選主軸，團結一致，依照各自專長與選票來源攜手將餅做大，而團結槍口一致對外發展開拓票源，才能讓黃秀芳脫離下一個林滄敏的臆測與劇本之中。進而保住彰化縣立法委員民進黨四席佔有三席的原本優勢。

（南彰化草根作家）

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