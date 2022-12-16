自由開講》吳怡農須辨明選戰的本質 勿成為立委補選的宋襄公

張天泰

筆者因親眼看到吳怡農在十二月的寒風中，站在捷運站出口旁，拿一個肥皂箱站在上面就開始宣講政治理念，甚至講到聲音啞了，觀眾主動到超商為其買熱飲、喉糖，吳仍是堅持到底完成宣講，這就是吳怡農堅守理想性的政治圖像，眼前的候選人也是入選《時代》次世代百大人物，其讓國際社會看見台灣人的決心，已受到肯定，而吳怡農從2020年到現今，已行動投入在中山和北松山區，默默做長期蹲點兩年，然而，此次立委補選，吳怡農在選戰策略因大意而出錯，必須及時修正才有勝選的可能性，筆者論述如下。

吳怡農必須及時修正選戰策略，勿變成立委補選的宋襄公！（資料照）

一、吳的政策仍多為空泛 不夠聚焦詳細

吳一再提到其堅持正向選舉，但目前其推出的政策，除了雙語政策較為完備，其他政策例如松機、兵役和國安等議題，都非常空泛無實質內容，包括藍營對手王鴻薇提出兵役問題的爭議，以及對於『票投民進黨，才不會有戰場』」的論述質疑，吳怡農多以模糊的、陳義過高的答案，甚至出現角色混淆，甚至是孤芳自賞式回應，例如「有人提出這麼具體的主張的時候，你的回應怎麼會只是四個字，空話連連，你的回應怎麼會是選舉操作，你的回應怎麼會是，以前都沒做現在何必提，怎麼會是用這種方式來選舉呢。」，因立法委員補選候選人要確實準備好政策功課，不是公民老師在教課宣揚理念就好，而競選對手的攻擊質疑，反而是做球給吳怡農打，吳不能不回應或忙著自我行銷，說對方是負向選舉就了事，吳需要在政策面上做到詳細聚焦，用具體政策做直球對決，才能真正做到其口中正向選舉的小清新風格。

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二、選戰策略需與時俱進 勿成為現代版的宋襄公

吳的對手是王鴻薇，而不是2020年的對手蔣萬安，吳怡農和蔣萬安競選時就獲得近10萬票，和蔣只有6％之差，因蔣萬安的風格和吳怡農類似，追求正向選舉，甚至接近佛系打法，但今天的對手王鴻薇的風格是以攻擊纏鬥對手聞名，是多次讓民進黨折損許多大將的攻擊手，面對王鴻薇的攻擊，吳必須學會反擊，做好選戰攻防，也必須看到王鴻薇在此次立委補選的兩大弱點，第一為落跑參選立委，辜負為其投票的選民，這也是王鴻薇受訪面對質疑其落跑參選，使用哽咽落淚的感性回應的原因，因理性層面說不過去，藍營已有韓國瑜落跑參選卻大敗，最後被罷免的案例，王也確實對不起投票給他的選民，第二點為王鴻薇常上中國官媒節目，甚至上中共《央視》節目稱總統蔡英文「領導人」引發爭議，王以民代的身分上中共官媒，發出貶低國格的言論，這正是王不適任立法委員的最大弱點，吳必須學習透過運用更有系統性的反擊路徑，來做到正向選舉。

三、立委補選結果為民進黨能否重新站起的訊號

西元前六三八年，宋襄公出兵，與楚國戰於泓水，當時楚兵強大，大司馬固勸宋襄公趁楚人渡水之時截殺之，襄公卻大講仁義，要待楚兵渡河列陣才攻擊；當楚軍上岸時，大司馬固又勸趁楚軍陣列尚未成形時襲殺之，襄公再拒絕，罵說：「你怎麼出些壞主意！這一點也不正向，人家還沒布好陣，你便去打他，那還稱得上是仁義之師嗎？」

最後，宋師大敗，宋襄公被射中了大腿，次年因重傷而卒。

選戰就是另一種形式的戰爭，筆者不希望吳怡農為了展現正向選舉而正向選舉，而是能與時俱進，勿陷入對手已在使用飛彈攻擊，我方卻堅持用刀劍的不知變通，而此次議員選戰實踐正向選舉，獲得大勝的苗博雅都建議立委補選投票率低，不強力宣傳會非常困難，但吳怡農仍未審度情勢，堅持「不掛看板、旗子」，剛愎自用和堅持理想有時是一線之隔，吳怡農必須及時修正選戰策略，勿變成立委補選的宋襄公，總言之，民進黨剛經歷九合一選舉敗仗，正面對能否再爬起來，重新贏得台灣社會大眾的信任，而吳怡農在立委補選的結果，也是民進黨能否從挫折中重新站起的訊號。

（教育博士、議員候選人發言人）

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