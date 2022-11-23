自由開講》找回良善的民情 南投人請用選票告別國民黨長期獨大的惡質文化

申正義

有人說「南投藍大於綠」，這是污辱南投人的說法，換個說法「南投人善良感恩知足」，這樣的形容還比較貼切。所以縣民家裡的婚喪喜慶，因為國民黨地方組織穩固，讓政治人物關心到訪的機會相對更多，這也是目前許淑華聲勢還持續領先的原因。

只是南投人該覺醒，選縣長不是選村長，婚喪到府關心這其實是村長就可以做的事，縣長的角色看重的應該是見識、操守、能力與格局，應該選一個可以奉獻南投，提升南投整體生活品質的縣長。

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看到林明溱執政這八年以來，南投等同沒有監督的力量，讓縣長輕鬆得像當皇帝一樣。議會國民黨占多數，每次開會都是炮打中央，國民黨議員角色錯亂，誤將自己當成立法委員，對縣長倒是極盡歌功頌德之能事，沒有盡到縣民所交付的責任，好好監督林明溱的縣府團隊。加上民進黨議員不到幾個，無法發揮制衡監督的力量。所以才會讓林明溱我行我素，連兒子都掌握縣府權力資源，為未來進行政治鋪路，他們一家人在南投等同家天下，縣府公私不分，縣長帶頭違法。

林明溱八年縣長生涯，每天都把南投搞得政黨對立，破壞了南投數十年來以和建縣的傳統文化。對於縣民的服務嚴格分黨派，非我族類除了不僅拜託不到資源，還會受到政治打壓清算，用非法手段給予剷除。他還常常對縣民訴諸悲情，打人喊救人，哀嘆民進黨議員都是為反對而反對，把議員該盡職的監督縣政視為洪水猛獸，遠遠背離民主政治的精神。

如果許淑華選上縣長，南投除了延續林明溱執政的惡質文化，更會因許淑華家族的黑道背景，讓南投從此進入黑暗世界。這絕非危言聳聽，而是因為縣民的愚昧支持，將會助長南投的黑道勢力，畢竟從威權時代開始，南投從來沒有出過一位有黑道家族背景的人當上縣長。

國民黨南投縣長候選人許淑華。（資料照）



議會國民黨占多數，地方勢力組織國民黨占優勢，如果縣長又是有黑道家族的背景者，南投從此所有權力資源都將集中在少數人的身上，而且這些人只會為鞏固自己勢力，專事利益分贓，根本不會思考南投未來的發展，黑白掛勾情況下，南投的進步遙不可期，以後南投人更將敢怒不敢言。

善良、感恩、知足的南投人，重要的時刻不能做出錯誤的選擇，該還的人情我們都還完了，我們該為了自己、親朋好友與後代子孫的未來，做出一次明智的選擇。

（南投縣民）

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