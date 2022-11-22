自由開講》南投人值得擁有一個更好的縣長

劉艾

這次南投的選戰，不單單只是藍綠之爭、也是黑與白之爭、更是發展與停滯之爭。民進黨所提名的蔡培慧，過去擁有豐富的歷練。雖然是學者出身，卻十分接地氣。

她熱愛自己的家鄉，921大地震，當時還是攻讀博士的她，毅然決然返鄉，投入災後重建的工作。隨後，無論是擔任學者、立委、還是行政院中部辦公室執行長，她都時時刻刻，以不同的方式，關心、照顧著這片孕育她的土地。

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南投已經17年未曾政黨輪替，蔡培慧不願見到南投的發展不斷原地踏步，也不願看到南投再被黑金勢力所綁架。所以，今年她決定為了自己所鍾愛的家鄉挺身而出，參選南投縣長。她要讓南投的孩子可以回家，讓陽光再次照進南投。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧。（資料照）

南投過去一直是台灣的觀光大縣，縣內觀光資源豐富，蔡培慧要將這些觀光資源整合，推出特色觀光，讓南投觀光業進一步升級。並且，改善縣內的交通，除了在縣內設立四大轉運站，更要將台鐵集集線連接至高鐵站，提高聯外交通的便捷性，藉此提升南投的觀光量能，

而南投人口，因為縣內發展的停滯，逐年流失。年輕人在故鄉看不到未來，只好離鄉背井，到外地打拚。蔡培慧看到了這些困境，所以，她要結合工研院中分院的研究資源，將軟體產業引進南投，讓南投也能擁有高科技產業，並創造更多就業機會，吸引年輕人返鄉工作。此外，她還要興建1000戶社會住宅、10座特色共融公園，並提升縣內托嬰中心的環境，替年輕人解決未來可能碰到的居住、育兒問題。

蔡培慧對南投的未來，有想法、有願景。她已經準備好，要讓自己心愛的家鄉再次升級。所以，11月26號，南投人一定要出門，一起為自己、也為家鄉，投下這一票。讓南投可以告別黑金、告別停滯，迎向有光的未來。

（研究生）

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