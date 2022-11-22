自由開講》陳時中「為愛而走」的氣勢與感動

李碩敏

九合一選舉黃金周末，民進黨台北市長候選人陳時中「疼惜台北，為愛而走」大遊行現場湧入15萬人，大批支持者攜家帶眷走上街頭，以行動支持陳時中。原本預計兩個小時全部的遊行隊伍就能走完，但因為人實在太多了，一直到下午4點大家才走到終點台北市政府。過程中由哈雷機車打頭陣，還有汽球、花車、吉祥物，陳時中在民眾簇擁下，宛如搖滾巨星，整個活動就像是大型的嘉年華會一樣，充滿歡樂氣氛，大家確實希望台北市政府可以「換人做做看」，讓陳時中做做看。

陳時中投入台北市長選戰以來，面對鋪天蓋地的打壓、抹黑，對手的目的就是要打擊過去兩年多陳時中帶領之下的防疫成果，並以拉高仇恨值作為動員手段。但阿中部長自始至終打乾淨、高格調的選戰，不口出惡言、不謾罵、不批評，就像他遊行當天在現場喊話，「希望大家不要仇恨對方，因為台灣社會經不起撕裂，要把這樣風氣轉變過來，過去的台北不是沒有進步，只是幅度不夠。」只要選民願意給陳時中機會，他相信自己可以做得更好。為了呼應陳時中一路走來的堅持，這場遊行以「愛、多元、包容」為訴求，歡樂的嘉年華會、熱鬧的演唱會，以及最後感動人心的造勢晚會，除了愛、還是愛，陳時中與對手的格局高下立判。

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九合一選舉黃金周末，民進黨台北市長候選人陳時中「疼惜台北，為愛而走」大遊行現場湧入15萬人，大批支持者攜家帶眷走上街頭，以行動支持陳時中。（陳時中臉書）

這場選舉一直被外界視為「史上最冷的選舉」，部份原因或許跟陳時中始終不願跟著對手起舞，打惡質選戰有關係。罵來罵去是最簡單、最容易凝聚基本盤的方式，今天你爆我一個料，明天我再還你一點醜聞，就如同國民黨打手、台北市議員徐巧芯，拿著一張照片就能看圖說故事，即使後來被自己公布的影片打臉，她也不當一回事，完全符合厚黑心理學的精髓「臉皮厚心要黑」。這樣的人可以被蔣萬安陣營重用，嘴巴上一邊說著要「讓台北市因偉大市民而偉大」，一邊卻做出讓台北市蒙羞的行為，當蔣萬安選擇與徐巧芯合作時，就已經選擇了負面選舉這條路。

過去這一陣子挺陳時中的選民很擔心，阿中部長的選情冷、氣勢拉不起來，甚至質疑民進黨怎麼不會選舉了？其實，選舉從來不是為選而選，而是要真的能感動人心。民進黨過去舉辦的幾次大遊行，最經典的莫過於2004年的「228百萬人手牽手護臺灣」，當時綿延500公里的人鏈宣示台灣人捍衛家園的決心。這類大遊行是得知選民態度最直接的方法，一般選舉造勢場合或許能動員，但遊行光靠動員的人數是不夠的，更多是要仰賴民眾自發性的行動。11月20日「為愛而走」要讓15萬人願意在大太陽底下，連續走上2個多小時的路，而且遊行隊伍像貪食蛇般持續加長，如果沒有發自內心的支持，絕對辦不到。

正如陳時中在活動最後所說：「如果對手只想躺著選，想要靠基本盤，想要靠抹黑，用仇恨動員，去分化大家，只剩下每天算計要棄誰保誰，要支持者含恨投票。這不是咱的風格，也不是台北市民投下這票的理由！」台北人過去24年已經給了國民黨和柯文哲機會，換來的是連續多年吊車尾的施政滿意度，是時候把棒子交給更值得託付的市政指揮官陳時中了！「守住台北才能守住台灣」，11月20日的遊行活動可看到民進黨支持者回流了，也看到陳時中開拓基本盤以外票源的實力，也讓我們知道，用愛動員的力量有多大！

（大學講師）

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