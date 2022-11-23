自由開講》南投青年，週末我們一起回家投票好嗎？

林志鴻

去年大學畢業，我毅然決然回到家鄉，把大學時期就有些許成就的事業，繼續發展為我的本業工作，雖然規模稱不上龐大，短期內也不至於關門大吉，但我個人坦言在南投創業和工作，是更具艱困和充滿挑戰。

我的南投同學朋友們，選讀大學就幾乎首選外縣市，得到學位後，不是我們樂不思蜀、不肯返鄉工作扎根；而是血淋淋的現實，南投沒有足夠的就業機會和環境，有多少人是家住南投，上班開車通勤至台中工作，亦或只能搬到更遠的縣市工作，這個現況我們誰不希望被扭轉和改變？

請繼續往下閱讀...

住在草屯鎮的市中心，親眼見證多少「店面的高流動率」，那是多少人的夢想被無情輾壓。與其他縣市相比，我常期盼和渴望南投縣府或公部門，可提供更多的協助和支援，領導和整合資源給我們創業者們，可以更早創造南投的商業佳績。看著某位縣長候選人的政見，早就在南投擔任政務官多年，選舉公報政見猶如新詩作曲，沒有實質和具體的論述，我不敢想像擔任南投縣長後，那會是怎樣的秩序，帶領南投發展？

圖為南投縣民進黨蔡培慧（中）、無黨王永慶及國民黨許淑華等三位縣長候選人。（資料照）

若是自己的家鄉，擁有足夠的行政資源環境，誰願意在外地租房工作，被迫只能選擇獨自去異地打拼？以及家中長輩身體不適時，除了手機的訊息關心，只能怨嘆自己沒辦法離家就近工作，讓長輩收到訊息的關心後，仍須自己想辦法去就醫，哪怕我自身已回到南投創業，也是開車載著家人去台中就醫，因為南投的醫療資源，是多少人心中默認，如膝跳反應般優先選擇外地醫院就醫？

想想離開家鄉的原因，以及帶給自己的實質困擾，我們的基本需求，曾幾何時變成了無奈和奢望？這個週末我們一起回家，帶著身份證和投票通知單，陪著家人一起投下，改變南投希望的種子，告別長久身為南投人的痛點，堅信做完這一切，南投會逐漸邁向新的生活篇章。

（南投在地創業青年）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法