自由開講》南投縣長年忽視的環保？！

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南投縣常年以來深受垃圾問題所苦，各種環保問題長期不受重視，近期經常聽到很多人認為那都是中央政府的問題，應該要由中央政府來解決，但我非常不認同這種什麼都怪中央的態度，地方政府的存在是為了確實依照地方特性服務人民並管理公共事務，確實當面臨重大問題，需要有中央單位的資源才有辦法解決，但南投縣垃圾問題由來已久，很多縣民從小聞臭味到大，不斷向環保局反映也都敷衍了事，10幾年來難道沒辦法透過各種方法解決或處理垃圾問題嗎？

最近快選舉了，南投縣開始實施電漿氣化垃圾的試驗計劃，其實我是讚同這個計劃的，我不認同的是縣政府不斷宣傳的好像它已經解決問題了，試驗計劃顧名思義就是還不成熟的意思，現在全世界大規模氣化垃圾的實績也很少，以為一種方法可以解決全部的問題到底是天真還是敷衍呢？

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南投縣首度試驗電漿「氣化」垃圾，將垃圾轉為富含氫氣的合成氣體，垃圾經裂解後，剩餘固體量碳黑僅5％。（資料照）

除了垃圾問題其實還有很多環保問題，例如許多人還是習慣露天大規模燒垃圾，甚至將垃圾倒入山林等，但這些問題明明持續很久了，卻不見任何措施，甚至連檢舉燒垃圾也常常被敷衍了事，光我個人在南投市貓羅溪河堤就看過不下數十次，有時甚至燒到像起霧一般，試著檢舉幾次都因環保局的人可能因為在忙，過很久才過去現場，導致找不到行為人。

然而這麼多的環境問題，現在的執政者不但沒有檢討，還總是把問題丟給別人，實在讓人失望。

（公務員）

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