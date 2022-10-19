自由開講》「反共抗俄」的國民黨VS 「親中媚共」的國民黨

洪錦鈺

1949年國民黨主政的中華民國蔣氏政權在與中國共產黨的內戰中節節敗退，失守中國大陸的國土，借由美國船艦的幫助，倉皇逃生到二次大戰美軍占領地，由太平洋聯軍統帥麥克阿瑟將軍指定中華民國軍隊暫時託管的台灣島上。由於韓戰與越戰的相繼爆發，台灣因為地理位置的重要性，成為美軍西太平洋的重要軍事補給站；蔣氏政權的中華民國流亡政府遂在台灣佔地為王，對外以世界的反共抗俄堡壘「自由中國」自居，和美國西方世界緊密合作；對台灣島內則實施世界最長的「戒嚴時期」，以鐵腕統治台灣，從媒體到各級學校強力灌輸共產主義危害全世界的思想，趨使台灣人民全面反共。同時以「匪諜」名義排除異己，甚至扣在無辜人民身上，許多台灣人和在台中國人莫名含冤被殺、被関，這是至今還令許多台灣年長者不寒而慄的「白色恐怖」戒嚴時期。

2020年在無數台灣民主前輩犧牲生命和家庭的努力下，中國國民黨終於失去統治台灣的政權，台灣進行有史以來第一次的政黨輪替，由民主進步黨的陳水扁接任總統，也開啟了1949年國共戰爭結束以來，中國國民黨首次投共之旅，由連戰開始，宋楚瑜及國民黨高層絡繹於途，上訪（中國用語）北京及中國各地，回台則大肆宣傳和那些中國高官見了面、握了手，像極了「孟子」一書中齊人驕其妻妾的樣貌，令人不齒！

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小小的國台辦陳雲林訪台之際竟然連自己的國旗（黨旗）也折斷，丟入垃圾桶；在現在中國軍機每天的敵意入侵台灣周邊海域之際，國民黨仍舊執意傾中媚共，在中國與西方戰爭一觸即發的此時此刻，不但派高層夏立言訪問中國，對共產黨用來大內宣大外宣的二十大會議還特地送上賀電，結果被矮化為「地區黨派」，簡直就是「竹聯幫」「天道盟」的概念無異！

作為蔣氏政權的繼任者，現在的國民黨不但丟失了反共抗俄的神主牌，還淪落到中共政權的地方小幫派，在傳統的親美和現在的親中之間左支右絀，真是情何以堪？

在2022年台灣期中選舉之際，國民黨不但拿不出可以使人信服的黨政方向，甚至熱衷進行危險的「藍白合」。當盧秀燕十指緊扣高弘安、棄保林耕仁，當柯文哲巧遇苗栗鍾東錦、柯爸柯媽同桌顏凊標之際，國民黨是否有在思考，這個貌似友善同盟的民眾黨，在吸完綠營養分快速長大之後，在挖夠國民黨牆角之後，2024的大選會是以什麼樣貌對付國民黨呢？

當盧秀燕（右二）十指緊扣高弘安（右一）、棄保林耕仁，當柯文哲（左二）巧遇苗栗鍾東錦（左一）、柯爸柯媽同桌顏凊標之際，國民黨是否有在思考，這個貌似友善同盟的民眾黨，在吸完綠營養分快速長大之後，在挖夠國民黨牆角之後，2024的大選會是以什麼樣貌對付國民黨呢？（報社合成／資料照）

司馬昭之心路人皆知，民眾黨現在的作為只是奉行毛澤東的戰略「結合次要敵人打擊主要敵人」，拿不出有效對策的國民黨最後也只能淪落到與統促黨搶地盤了！

（時代力量台中黨部主委）

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