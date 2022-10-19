自由開講》一場風災 看清柯文哲的嘴臉

陳曉希

尼莎颱風引來強風豪雨，北台灣出現隧道坍方、土石泥流、車輛泡水、人員受困等多處災情。

當天下午，台北市長柯文哲猶在南投賣力輔選，還大言不慚的說，一個健全的城市，靠ＳＯＰ（標準作業程序）就夠了，這話聽在災區里長、泡水車主及受困民眾的耳裡，格外刺耳。

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尼莎颱風引來強風豪雨，北台灣出現隧道坍方、土石泥流、車輛泡水、人員受困等多處災情。圖為台北市議會民進黨團（17日）召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（資料照）

反觀總統蔡英文立即取消所有輔選行程，指示全力救災。內政部長徐國勇，也坐鎮中央災害應變中心，指揮、協調、調度救災，整晚未睡，直到清晨六點多，隧道搶通、受困民眾疏散，才暫時鬆一口氣，並繼續處理災後事宜。

甚至連還是台北市長參選人的陳時中，都立刻停止競選活動，還主動聯繫土木技師等專業人員，一起到災害現場勘災及協助救災。

這一場風災，彷彿是面鏡子，讓官場現形，照映出誰是真的心繫百姓，誰卻只是為了選票的政客。

柯文哲面對這場風災，傲慢的ＳＯＰ（標準作業程序）說法，多數民眾也不買單，甚至，有電視台政論節目主持人，在節目中氣得大喊：柯文哲你下台吧，收視率瞬間飆升，連續兩天，該段畫面的網路點閱率，也一再大幅升高。

柯文哲面對這場風災，傲慢的ＳＯＰ（標準作業程序）說法，多數民眾不買單！（資料照）

相較於柯文哲，陳時中立刻停止競選行程，飛奔前往內湖大湖公園勘災，因為該區地勢低窪，是淹水於否的重要指標，這顯示陳時中不但積極，而且相當有概念。

陳時中並趕緊聯繫土木技師公會等人員，到大湖公園、康樂隧道坍方處勘查，隨時提供專業協助，因為陳時中深知，災難發生當下，救災動作一定要跟時間賽跑。

災後，台北市有不少里長抱怨，災情發生時，完全找不到市長柯文哲，柯文哲卻冷言冷語回應，里長該找的是區長，而不是市長。

但這次災情，內政部長徐國勇就在中央災情應變中心坐鎮，很好找，台北市長候選人陳時中，也帶領著市議員、土木專業人員，穿梭在各個災區當中，不用找，人隨時都在。

災情發生，台北市當家的柯文哲，人在中部，不管不顧，事後還冷嘲熱諷，尚未當家的陳時中，卻全心投入災區，帶領相關人員，進行危機處理，一刻不鬆懈。

誰在唬弄百姓，誰是真心關懷民眾， 一切盡在不言中，這樣的柯文哲，還有人相信嗎？這樣的陳時中，能不給予支持嗎？

（資深媒體人）

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