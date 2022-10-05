自由開講》走偏的政黨 年輕人還挺得下去嗎？

陳啟濃

吳子嘉公開說謊指稱沈慧虹跟柯文哲「求官」，事後經當事人澄清，事實原來是柯文哲在「求賢」。「求官」跟「求賢」兩件事相差一萬八千里。這真是一幕精采的騙局，劇本柯文哲，導演吳子嘉，當事人到現在還不知道自己成了有心人設下的政治戲碼中的演員。

吳子嘉（中）公開說謊指稱沈慧虹（左）跟柯文哲（右）「求官」，事後經當事人澄清，事實原來是柯文哲在「求賢」。（報社合成／資料照）

柯文哲修煉到能運用中共的政治招數，特別是設局欺騙獲取政治籌碼這件事。他先前應該早就設定民眾黨要推高虹安競選新竹市長，而且也精確預測到沈慧虹民調支持度高，會代表民進黨出來競選新竹市長。當初邀沈慧虹見面，只是鋪陳後面的求官說，等選戰開打可以藉著這樣手段來打擊沈慧虹的選情。

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第一天還狡辯柯建銘知道內情，第二天已經改變說法，指控吳子嘉陷害他。變臉比變天還要快，說謊一點都不會臉紅。

柯文哲的功力已然深厚，從醫生、教授轉身成了政治人物，連價值觀理念都完全改變了立場。從本來自認的淺綠，現在忽紅忽藍，應該說他的中心思想是維護自己的利益，任何政黨都是階段性的合作對象，沒有永遠的敵人，更沒有永遠的朋友。這樣的政治觀不正是中共的政治哲學，他學得很像很傳神。

民眾黨目前很受年輕人的支持，只是對於黨主席沒有核心思想，整個黨為求勝選可以不擇手段，以及對於中共友善的態度，學習中共狡詐欺騙的政治手段，已然背離台灣人厚道誠實的習性。這樣的黨主席，這樣的政黨，年輕人還挺得下去嗎？

（政治評論家）

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