自由開講》被刻意操弄的仇恨值

陳曉希

民進黨台北市長候選人陳時中，接受媒體專訪時談到，他因接任防疫指揮官，成為了選戰攻擊的箭靶，自己沒有想到，因為擔任指揮官職務竟帶來這麼高的「仇恨值」，如果人生再來一次，他是不會接這個職務的。

「仇恨值」這個詞，以前很少聽過，最近卻突然變成網路熱搜的關鍵字，起因是有個負數票協會，推動選舉可以對候選人投反對票，於是有媒體做民調，就出現了「喜歡」、「不喜歡」候選人的選項，隨後就把「不喜歡」的數據，稱作仇恨值了。

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到目前為止，全世界並沒有任何一個國家，可以對候選人投下反對票，制度上，你不喜歡某個候選人，頂多不投票給他，但是無法投給他反對票，用來抵銷支持他的選票，所以說，因「不喜歡」而反對，對選舉來說，其實意義不大。

另外，「喜歡」、「不喜歡」的民調，還出現一個有趣的現象，在三位台北市長候選人中，最多人喜歡黃珊珊，但卻有半數不打算投票給她，換句話說，民調上的「喜歡」，對選舉來說，似乎意義也不大。因此，對於民調上「喜歡」、「不喜歡」的高低，陳時中大可不必太在意。

圖為民進黨台北市長參選人陳時中11日前往北投區自強市場拜票，爭取選民支持。（資料照）

其實，在兩年多嚴峻的疫情期間，許多事情是無法做到十全十美的，陳時中擔任防疫指揮官，只能依照輕重緩急、利大於弊，來做決策與選擇。

比方說，當初口罩不夠時，只能在每次購買的數量上做限制，以免少數人搶購囤貨，造成多數人買不到的情形，再比如，第一批疫苗送達時，因數量太少，老年、重大疾病的抵抗力最弱，當然就優先排為施打的第一順位，其他人只好先等一等。

這些政策與規定，當初既然獲得大多數人的支持與認同，如今少數人在選舉期間，趁機炒作「仇恨值」來打擊陳時中，其目的也就不言而喻。

陳時中現在的困境，著名的英國首相邱吉爾，也曾經面臨過，邱吉爾在第一次世界大戰期間，擔任第一海軍大臣，並曾赴法國前線作戰，第二次世界大戰期間，邱吉爾於１９４０年擔任首相，領導英國及同盟對抗軸心國，並於１９４５年取得勝利。

照道理說，邱吉爾帶領英國打贏了戰爭，民意支持度應該非常高才對，但當時卻遭到反對黨刻意操作「仇恨值」，批評邱吉爾在戰爭期間，做出種種錯誤的政策，導致民不聊生。

於是，該年的選舉，邱吉爾領導的政黨敗選了，但過沒多久，英國人民就後悔了，１９５１年，英國人民還給了邱吉爾一個公道，邱吉爾再次當選為首相。

根據英國ＢＢＣ的調查，在英國的心目中，邱吉爾不但是「最偉大的１００名英國人」，而且名列榜首。

期許這次台北市長選舉，台北市民能夠理性判斷，選出最適合的人選，不受少數人所謂「仇恨值」操弄。

（資深媒體人）

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