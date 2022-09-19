自由開講》國民黨所謂的「誠信問題」？

陳慶坤

國民黨桃園市長參選人張善政捲入抄襲風波，農委會日前認定他任職宏碁期間，擔任農委會計畫主持人有6篇報告重複度高；民進黨桃園市黨部印製不利於張善政的文宣，夾報、塞信箱。張善政昨天在同黨立委、議員陪同下赴中壢警分局提告，他說「善良不代表好欺負，不齒民進黨的抹黑手段」。

「善良不代表好欺負」，國民黨黨徒有「善良」狗屎都可以吃？白色恐怖時期如何冤殺台灣人？是「善良」之心致使張善政的結案報告要抄襲嗎？其實這是涉嫌詐欺罪、背信罪、公務人員登載不實罪，何來「善良」。若林智堅論文是「抄襲」只是涉及「學術倫理」，張善政幹的是「詐騙」行為；更何況林智堅早就出來開記者會面對，甚至「退出選舉」展現政治人物的道德勇氣。請問張善政龜縮到現在，當初義憤填膺稱要召記者會自清，如今似乎翻箱倒櫃也找不到「保命條款」。

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國民黨桃園市長參選人張善政論文涉嫌抄襲案，就是由某周刊引爆，民進黨桃園市黨部獲授權後，大量印製並以夾報、塞信箱方式大量發送。（資料照）

至於「不齒民進黨的抹黑手段」。張善政在林智堅論文爆發抄襲爭議時多次表示：「政治人物誠信非常重要。」那麼，誠信是誰講的，怎麼到了自己就說是「抹黑」？「誠信問題」對自己如敝屣？這份名為「農業電子化發展策略分析與規劃」案，2008年張善政向農委會提交的結案報告，結果抄襲手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。這份報告至今還掛在農委會網站，情何以堪！還搬出「善良不代表好欺負」，可憐啊！

5736萬研究計畫，人民的納稅錢是這樣糟蹋，其農業電子化現況的發展成果如何？張善政團隊的結案報告中提及「借鏡於他山之石，尋求快速導入的資訊應用模式」，並稱蒐集國內外農業資訊科技應用現況。其結果如此不堪，對於怎麼管理、執行計畫及其成果都說不出來？引用民進黨市長參選人鄭運鵬所諷「俄羅斯套層娃娃」，打開一層層後，發現裡頭空無一物？這樣的品質和態度全民都不能接受。很遺憾張善政和國民黨以推卸責任的方式牽拖其他單位。張善政到現在還稱責任不在自己身上，首先是推給宏碁；其次是牽拖工作團隊，說是12個人一起做，不知道所有事情；最後，竟然還拉Google下水！

研究成果是這樣複製貼上、東拼西湊，其受害者除了被抄襲的原創作者，委託計畫的農委會之外，尤其是最需要接受幫助的農民。民進黨桃園市黨部印製不利於張善政的文宣，夾報、塞信箱只是選戰的策略，何來「抹黑手段」。很遺憾看到國民黨不敢回應、講不下去，就「以訟止謗」亂告，這根本就是企圖轉移焦點逃避問題。

奉勸這個百年大黨，不論是「誠信問題」，或是「論文抄襲」、「抹黑栽贓」、「貪污犯法」、「權貴參政」、甚至「殺人越貨」等等勾當最好不要提起，甚至期冀以此攻擊別人；因為這些惡行不但都是你們在台灣殘忍的幹過，而且罄竹難書的悲哀無以言詮，其「罪孽深重」當然都會回到你們中國國民黨的身上！？

（藝術工作者）

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