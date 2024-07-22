自由開講》陝西公路橋驚人垮塌：中共豆腐渣建設再掀爭議！

◎劉硯

陝西省一座啟用不到6年的高速公路橋梁突然垮塌，導致25輛車墜河，至少12人遇難，31人失蹤，此悲劇引發中國網友不滿，譴責聲浪不斷，7月19日晚間的突發暴雨和山洪被認為是直接原因，但更深層的問題則在於中共長期以來的建設品質和管理問題，中國網友紛紛質疑橋梁的設計和建設過程是否考慮到自然災害的風險，直指「豆腐渣工程」的惡習並未根除，這座橋的垮塌再次凸顯基礎設施質量監管的嚴重缺失。

陝西省一座啟用不到6年的高速公路橋梁突然垮塌，導致25輛車墜河，至少12人遇難，31人失蹤。（歐新社）

中共能否平息眾怒？

面對這場重大災難，中共領導人習近平指示全力展開搶險救援行動，搜救失聯人員成為當務之急，然中共的快速反應能否平息公眾的不滿和焦慮，仍存質疑，網民的憤怒表達對政府過去在基礎設施建設中偷工減料、缺乏有效監管的強烈不信任，此次事件中的橋梁垮塌長度達40公尺，橋墩消失在湍急的洪流中，顯示基礎設施的脆弱性，中共需要的不僅是應對緊急狀況，更需要深刻反思並進行制度性的改革，確保未來不再發生類似的悲劇。

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中共豆腐渣工程引爆輿論

此次陝西橋梁倒塌事件在中國引發廣泛的社會關注和討論，網友普遍要求嚴查責任人，並呼籲控制相關人員逃逸責任，顯示公眾對於中共建設品質和管理透明度的嚴重不滿，丹寧高速公路是陝南的重要交通要道，但此次事件暴露，該項目在設計和施工的嚴重問題，中共在基礎設施建設中的漏洞和監管不足，是導致「豆腐渣工程」的根本原因，中共需要正視這些問題，徹底改革監管機制，避免更多生命財產損失。

結論

此次事件不僅反映基礎設施的技術和管理缺陷，更揭示中共高層貪腐問題嚴重，豆腐渣工程的頻發，從根本上來看，是高層官員貪污腐敗、疏於監管的結果，許多重大工程在建設過程中，不僅偷工減料，甚至涉及龐大的賄賂交易，這些都成為貪官們斂財的工具，而這些貪腐行為的後果卻由百姓承擔，無數家庭因此破碎，人民的生命安全被置於不顧，這座垮塌的橋梁，成為中共高層貪腐和不顧人民死活的象徵。

（作者為研究生）

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