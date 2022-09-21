自由開講》民主成熟國家選舉 何須查驗DNA？

馬內森

北市長候選人蔣萬安，是否如其所自稱、是蔣家後代？有媒體人疾呼應查DNA，以驗明正身。有些中間選民，不明究理，認為驗DNA很無聊，選舉無須如此低級。至於該候選人當然認為這是惡質選舉方式。

選舉不是以「有沒有施政能力」、「有沒有市政遠景」、「有沒有應對危機處理」、「有沒有成熟圓潤協調」的能力經驗，而是以DNA符不符合，做為攻防主軸？事情如傳到西方先進國家，一定引為笑柄，並誤以為台灣的民主實施只有一兩年而已。

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帝王制、獨裁制、或共產國家，DNA當然是必備條件。例如波斯（伊朗）革命前的沙阿（大汗）李查汗，傳子穆罕默德巴拉維。北韓金家人當總統，一做就是三代。敘利亞前總統哈菲茲，傳次子巴夏爾，父子已統治敘利亞52年。古巴的卡斯楚兄弟，執政共60年。

而心甘情願、不想、或不懂要走向民主的封閉社會，願繼續循共產黨一黨專制的人民，例如90年代前蘇聯共產社會主義聯邦的中亞各獨立國，本來應掙脫共黨束縛，自己做主，但怎麼選最後都還是選原來的共產黨總書記為總統（當然有可能是選舉制度的作弊），例如哈薩克是原第一書記努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫，當選總統，並修憲為連選得連任，一做就是20年。烏茲別克是原共黨總書記卡里莫夫當選總統，前後掌權27年。這些國家，經濟、自由評比，如今都是世界最後幾名。但這是自我選擇的宿命吧。

小民奉公守法、辛苦養家、每天努力工作，但有人含著金湯匙出生，只因為DNA，就能平步青雲、養尊處優，一步登天、享受所有的權勢，不管能力夠不夠，不管是不是從基層做起，或有多年努力表現出實力而被大家看到，卻只因為他的「姓」，民眾立即不由分說，擁護到底，自己或是仍居於社會底層，也毫無怨言，對於「前領袖」、「前總書記」，甘心投票支持。如有這種奴性，台灣人、帝制國家、獨裁共產國家都一樣了。

國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照）

前總統蔣經國，早已經看出來這樣的DNA思維，絕對是對民主最大的傷害，所以早有承諾，他的後代絕不再涉入政治。他知道台灣人很多看到DNA，就會神魂顛倒， 只要姓蔣，不管能力如何，一定當選，但如此就會戕害民主，所以做了此誓言。現在證明果然如此。居於多數的藍營，看到蔣家後代，不由分說，就讓他不費吹毫之力、民調最高，也沒有任何政治人物出來指責：「不是已經承諾，蔣家後代不可以投入政治嗎？」

而迷於權力遊戲，違背前人指示不可涉入政治，更違背先人護台反共的原則的人，主張以屈膝投降方式求和姿勢，認為簽「不投降誓言」是白痴，整個社會對此也覺得理所當然。這在已經民主實行多年的台灣，真是令人匪夷所思。

民主成熟國家，以查DNA作為選舉話題，固然是一種民主之恥。但蔣候選人如果不以DNA為主軸，民調立即會垮台，因為比他能力強的國民黨年輕人還有很多，憑什麼要他出頭？所以查DNA變成是必要之惡了。不將自己與祖父肖像並排，並以蔣家為榮，有誰要他證明DNA了？就這點而言，我覺得國民黨一開始就是失策。當時應該是主動要他去查驗，如確實證明是偉人的後代，現在一定是如日中天了。

最後的結論是，若真的去做DNA，證明他「不是」偉人之後，其實大家都被騙了。在這種狀況之下，藍營仍然高票支持他，認為他能力超強，足堪擔當首都領導人，則大家也沒有話講，更應該真的要為台灣的民主成熟慶幸了，因為DNA顯然不是要件。

但是這種事情不可能發生的，這其實也是台灣人的悲哀。

（新北市民）

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