自由開講》「兩蔣旗」讓正統蔣家情何以堪？

◎潘峻山

報載，配合國民黨台北市長參選人蔣萬安繼承祖父經國先生路線的選戰人設，繪製蔣萬安與蔣經國的兩人畫像，合成製作為「兩蔣手搖旗」競選文宣。筆者認為這種作法是否恰當？值得思考。想出這種方式的人是否還生活在威權時代？

圖中為國民黨替自家台北市長參選人蔣萬安合成製作的「兩蔣手搖旗」競選文宣。（翻攝黃澎孝臉書）

其一、名不正言不順：蔣經國晚年曾指出，未來蔣家不再從政……云云，言猶在耳，值得觀察的是，蔣家後代均能遵守，亦都靠自己的努力在生活，未曾刻意去獲取蔣家的餘蔭。反觀，蔣萬安（未獲正式確認是否真的姓蔣），處處打著蔣家旗號，你說適合嗎？蔣萬安言，他的名字是經國先生取的，只要稍有常識的人都會提出質疑。蔣家後代命名是有排輩份，若自我穿鑿附會只會鬧笑話。

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其二、陷經國先生於不義：不論是正式文件、書籍或媒體，經國先生從未指出或承認這段背叛婚姻，在外生下兩子的事情。一般百姓對經國先生的印象是勤政愛民、品德高尚與蔣方良女士感情甚篤，蔣萬安不論是否真的是蔣家後代，他的參選，均陷經國先生於不義。也讓人聯想到：是否阿祖在剿匪抗敵，阿公在搞外遇，你說恰當嗎？

其三、政治能量要自立自強：政治人物要贏得支持，必須靠自己的能力與政績，企圖接收先人的庇蔭或影響力，只會顯現自己的無能，持平而論，蔣萬安擔任立委期間，無特殊的表現，甚至對執掌事務不太進入狀況，登記候選人以來，大部分的言論都是酸言酸語，缺乏值得討論的議題，有些甚至成為笑話。蔣若企圖以民眾對經國先生的懷念來為自己加持，只會淪為笑譚。

筆者以為，如果真要傳承蔣經國路線，應展現能力，從經國先生政治理念來表述，而非製作旗幟，讓人感到不倫不類，陷先人於不義。

（退休教師）

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