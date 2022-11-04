自由開講》G20美中拜習會的走向：鬥而不破的格局還能多長？

邱志偉

美中外交部長在近日完成通話，是中共二十大後的第一次雙邊對話。外界關注的焦點都在G20高峰會，究竟美中兩國的領導人是否能首次實體碰面，本月15-16日的印尼會上將會揭曉。若習近平同意在G20高峰會上出席，將不只是拜登上台後的首次會面，更是習近平二十大後首次出國訪問。

且目前已確定習近平將出席本月18-19日的APEC會議，但美國則確定派出賀錦麗副總統與會，若習近平G20不願參加，則APEC也無拜習會之可能，未來美中關係則可能將出現更多變化，同時對台海局勢的影響衝擊，更值得國人關注。

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目前已確定習近平（左）將出席本月18-19日的APEC會議，但美國則確定派出賀錦麗（右）副總統與會，若習近平G20不願參加，則APEC也無拜習會之可能，未來美中關係則可能將出現更多變化。（報社合成／美聯社）

以當前的國際格局來說，自拜登政府公布國家安全戰略，明確將俄羅斯、中國列為最重要的競爭對手，並且明確將台灣定位在美國長期利益所在。這點描述，和中國常言的台灣問題為中國核心利益，有點異曲同工之妙。但無論如何，從川普以來，到了現在的拜登政府，美中關係的「質變」已是無可避免的長期趨勢。且美方在國家安全戰略更進一步定義中共，也就是中華人民共和國是美方對手，是區域秩序破壞者，但並不泛指所有中國人，未來美國是只有制裁中共，而刻意避開中國「人」的作法可否有實益，也是我們要觀察的重點。

但之所以要強調二十大後的G20拜習會可行性，最主要是習近平不只在二十大改變中國共產黨40年的格局，意圖更大膽的干預世界秩序、顛覆民主體制的可行性大增。例如在王毅與布林肯在上個月底的通話，王毅竟要求美方熟讀中共二十大的政治報告，中國固然可以此作為了解「國情」的說詞，但事實是要求美國更了解「中共」。而這有本質上的不同，因為了解中共不等於了解中國人民，就如同美國國安戰略所闡述的觀點，由此可顯示美中認知差異之大，若美國願意繼續維持和習近平正常往來，對世界是否會有傳遞不同訊號，這其實也令人有些擔憂。過往毛澤東也曾以美方來訪，視為自己權力更加鞏固的象徵，美方是否有必要為見習而見，靜待G20峰會後審慎觀察。



而美中關係本質的改變，就極有可能改變維持數十年來鬥而不破的格局。從烏俄戰爭當前局面來看，俄方出現敗象，美國便能放下一些對中俄聯盟抗烏的警戒。但若美中關係持續緊張，加上美國持續宣示台灣安全為期長期利益所在，中國若在內部壓力下出現任何不正常的侵台行動，都必然打破這道新冷戰的圍牆，揭開不破的格局，甚至出現長久的實質對抗。

因此，拜習會若能見面，隨著美國期中選舉將在G20提前結束，假使出現美國政黨權力結構的改變，美中關係的消長將會更是外界矚目焦點。相較之下，習近平的變數較少，目前已成實質皇帝，若民主黨期中選舉成績不佳，習必然加碼對美國索討，美方若升高對抗態勢，拜習會恐也會成絕響。

拜習會面也攸關一周後的台灣九合一大選。我呼籲台灣人民更要努力站出來投票，強調與中共互不隸屬、體制的本質差別。我們更要向世界強調，即便在中共二十大的獨裁成形，台灣也不會因此低頭。美中關係可否鬥而不破，台灣是關鍵，全球也都將關注台灣抵抗中國滲透力道，可否成為未來新冷戰格局的典範。

（立法委員）

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