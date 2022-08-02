胡，怎麼說》裴洛西訪台灣-國際轟動，中國氣炸，台灣冷靜、熱忱歡迎!

美國眾議院議長、政壇第三號人物裴洛西（Nancy Pelosi）可望即將踏上台灣領土，裴洛西訪台行程，未出發前就轟動國際，一黨專政中國的中共政權氣炸跳腳，台灣則無論朝野，這次則大都非常冷靜以對，而在中國正興風作浪襲擾台灣的時刻，大家從心底發出最大熱忱、迎接裴洛西如風雨故人來訪。

中國當局愈是氣更炸、跳腳更高，大肆升高美、中兩國軍事對撞的可能性，印太及歐洲各國就愈是關注、國際就更轟動、台灣則表現的愈冷靜、也更需要冷靜！萬一裴洛西臨時因故沒來訪，大家也會冷靜以對。

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中共政權抨擊，裴洛西訪台，鼓勵台獨、玩火自焚云云，其實，玩火的是中共、火上加油的也是中共自家。因為，在台灣、在美國、在國際社會，沒有人把裴洛西訪台和台灣獨立掛勾，沒有人認為裴西訪台企圖改變台海兩岸現狀，沒有人認為裴洛西來訪後台灣現狀會發生任何改變，裴洛西訪台和台灣獨立不獨立，根本風馬牛不相及、八杆子也打不著!

只有中共自己放火、自己添油，根本就如小流氓手中有了槍，就耀武揚威、藉口尋釁生事，在台灣，只有中共同路人及在地協力的傳聲筒媒體，才會附和中共的野蠻恫嚇論調，和中共極端的流氓霸子一鼻孔出氣。

統治中國的中共政權（可稱之為中共國）對裴洛西此行訪台，不但反應過度，更非理性無限上綱簡直到了瘋狂地步，它企圖用對台慣用的文攻武嚇惡質手段對付美國、阻止裴洛西訪台，簡直用盡恫嚇威脅、粗鄙野蠻言辭攻擊裴洛西，更放話派共軍戰機攔截、甚至擊落裴洛西搭乘的美軍座機，有人聲稱可派大隊軍機圍繞台灣上空飛行，迫使裴洛西座機無法穿越共機屏障降落台灣...。

分析中國當局的一貫策略，面子很重要、裡子才是重要根本，它對美、對台，使出文攻武嚇手段、無所不用其極的叫囂恫嚇，這是顧面子的表相，其實它要的更是裡子，如果這一套收效，裴洛西因此不訪台了，那麼，它除了大外宣、大內宣同時大大宣揚中國國威、美國屈服之外，更可兵不血刃、只靠恫嚇就把台灣及週邊空域、海域全都圈入中共管轄的勢力範圍，並藉此宣示，包括美國及其他各國要跟台灣發展關係、各國領袖、政要如要訪問台灣，都要經過中國許可，否則，它就可能派戰機攔截、甚至威脅擊落...。

這就是它要的「裡子」，它這次如要到，將食髓知味、得寸進尺，這次沒要到，它已準備很多台階可下，反正它也沒什麼真正損失，而且，在可預見的未來及未來的未來，中共一定變本加厲的用更野蠻手段強奪，台灣必須時時、長期警戒，否則台灣、中華民國、民主、自由、人權...全都會遭專制吞噬殆盡!

中國企圖藉此囂張猖狂至此，美國身為自由民主世界的領袖，可忍、孰不可忍？如果中國的面子、裡子都要到了，美國的印太承諾、北約承諾...，就要信心立馬墜落，因此，美國不必和中國打嘴炮互嗆，而由軍事最高首長密利上將調兵遣將部署，雷根號航艦戰隊部署在菲律賓海附近、關島及駐日、駐韓美軍也戒備，務期裴洛西一行維安萬無一失、絕不接受中國恫嚇威脅。

其實，冷靜分析中共方面喪心病狂叫囂的那些人，如胡錫進等及其背後勢力，打著民族主義、中國國威的旗號，操控民粹，聲言擁護習近平的面子等等，其實不能排除在中共20大之前、在習近平安排自己順利連三任之時，有人趁機炒作抗美，給習近平出難題、穿小鞋。習近平處理的好，沒有什麼加分，如處理硬的太超過，恐怕反打中國自己、處理的不夠硬，則將遭政敵攻擊，增加連3任難度。

美中關係是兩個大國關係，對抗中合作、合作中對抗，即使疫情肆虐加經貿戰，以2021年來說，中國對美國出口5064億美元、美國對中國出口1511億美元，中國享有3553億美元順差，等於14億中國人每人都在老美那裡賺走了1700元人民幣，光這一樣就不是中國承受的了的，如果因裴洛西訪台，共軍對她發動攻擊，這將是中國對美國開戰，欣起美中台海及週邊大戰，台灣自是無法倖免、東亞各國也都會波及，更衝擊全世界，這將是世界秩序的大變局，衝擊各國至大，中國的損失更一定大到承受不起，習近平政權固不必再論了，連中共政權都將因而垮台。

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