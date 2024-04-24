健康醫療網》男孩推開包皮清潔痛到慘叫，恐是包皮過長！醫列改善方式

台灣青少年以下的男孩，10個有8到9個有包皮過長或包莖的問題。

8歲蔡小弟因包皮過長且有完全包莖，從小就難以清潔，若父母嘗試將包皮推開清潔，蔡小弟就會痛得哇哇叫，非常抗拒。為衛生考量避免發炎，蔡爸爸帶兒子來到台小兒外科門診，起初以藥物塗抹治療，但效果不彰，因此決定讓蔡小弟接受包皮環形切除術。

青少年男性包皮過長、包莖者多 割包皮避免清潔不乾淨

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台北慈濟醫院小兒外科陳克琦主任說明，台灣青少年以下的男孩，10個有8到9個有包皮過長或包莖的問題，但其實割包皮的主要考量是擔心清潔不夠，滋生病菌而引發炎症反應，因此若沒反覆發炎的症狀，是可以不用割的。根據世界衛生組織的建議，接受包皮環形切除術可有效降低60%愛滋病毒的感染機率或早洩可能，也可以降低女性伴侶罹患子宮頸癌及其他婦科疾病的機率。

根據世界衛生組織的建議，接受包皮環形切除術可有效降低60%愛滋病毒的感染機率或早洩可能，也可以降低女性伴侶罹患子宮頸癌及其他婦科疾病的機率。（健康醫療網提供）

新式包皮環切 不再藏汙納垢

陳克琦主任說明，包莖的處理方式包括觀察、擦藥和手術三種，擦藥是以塗抹類固醇藥膏為主，能夠使包皮變鬆、容易翻開，缺點是停藥就會回復原本狀態。而包皮環形切除術，從傳統的手術刀切除縫合進展至今，已經有多種方式可以處理，包括：雷射手術、包皮槍手術等，但不論何種方式，術後疼痛和傷口照顧、多天不能洗澡，是每個病人要面對的問題，回診拆紗布換藥，更是令病患疼痛尖叫，家屬在一旁擔心焦急。

皮膚黏著劑塗抹 改善術後疼痛

陳克琦主任表示，術後為減少傷口流血，會用紗布或彈繃緊緊綑住傷口，但因為有血水滲出液，所以傷口會與布料產生沾黏，拆除時便會撕扯傷口造成極度疼痛。為改善術後疼痛，近來臨床改以「氰基丙烯酸辛酯」類的皮膚黏著劑塗抹術後傷口，藉此取代外科縫線，就像平常用的快乾膠可迅速黏合傷口。這種做法不但有助於傷口癒合，還有抗菌功效，因取代包紮敷料改以小紙杯環繞保護，病患也免除了換藥的疼痛與恐懼。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 男孩推開包皮清潔痛到慘叫，恐是包皮過長！醫列改善方式

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