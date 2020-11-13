健康醫療網》 什麼時候需要割包皮？ 這３種情況是包皮手術的治療時機

花蓮慈濟醫院泌尿部陳聖復醫師表示，只要有症狀時任何年齡都可以割包皮，如果出現包皮發炎、包皮嵌頓、嚴重包莖這三種情形導致濕疹或反覆泌尿道感染時，建議需要進行手術。若為單純包皮太長或太緊，則可考慮在青春期之後再處理，並不急於馬上手術治療。

「小孩子一定要割包皮嗎？」、「如果要割包皮，什麼時候割比較好？」這是家長對孩童包皮常有的疑問，花蓮慈濟醫院泌尿部陳聖復醫師表示，只要有症狀時任何年齡都可以割包皮，如果出現包皮發炎、包皮嵌頓、嚴重包莖這三種情形導致濕疹或反覆泌尿道感染時，建議需要進行手術。若為單純包皮太長或太緊，則可考慮在青春期之後再處理，並不急於馬上手術治療。

什麼是割包皮？ 環切過長的多餘包皮

陳聖復表示，割包皮是將多餘、過長的包皮以環切、止血、縫合的手術方式讓龜頭露出來，手術過程約20~30分鐘，雖然是小手術，不過在兒童階段需要全身麻醉才能進行。

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醫師建議，兒童階段若沒有合併感染症狀，包皮手術可選擇在青春期後以局部麻醉方式施行，手術完後的包皮傷口有紅腫及分泌物的現象，會在一兩星期內自行消失。

什麼情況需要割包皮？ 包皮反覆發炎是警訊

「如果小男孩因包皮過長，出現特定反覆的感染症狀、尿路感染時，才會建議予以手術治療割除包皮。」陳聖復解釋，如果發現包皮紅腫、癢、痛、有分泌物，嚴重流膿、小便困難，可能就是包皮或龜頭發炎的症狀。

如果反覆發炎，比如包皮發炎（包皮開口有結痂組織造成開口太小，影響排尿或勃起功能）、包皮嵌頓（包皮過緊，使得龜頭露出來）、嚴重包莖（包皮開口狹宰，龜頭出不來）三種狀況導致濕疹長出或反覆泌尿道感染時，上述情形是施行包皮手術的治療時機。

什麼年齡適合割包皮？ 有症狀任何年齡都適用

陳聖復表示，割包皮沒有年齡的侷限，任何年紀只要有症狀都可以割包皮，若兒童階段只是單純包皮太長或太緊，則可考慮青春期後再處理，並不急於馬上手術治療。

他強調，大部份小男生都有包皮太長或太緊的現象，整體而言屬於正常現象。進入青春期之後，包皮與陰莖會漸漸被推開來，此時若有反覆感染的症狀再考慮手術即可。

陳聖復表示，大部份小男生都有包皮太長或太緊的現象，整體而言屬於正常現象。進入青春期之後，包皮與陰莖會漸漸被推開來，此時若有反覆感染的症狀再考慮手術即可。

健保給付有限定 適應症之外需自費

關於割包皮手術，目前健保給付有特定的規範。陳聖復指出，健保僅給付醫療上有必要的包皮病例，例如上述包皮發炎、包皮嵌頓、嚴重包莖的狀況才有健保給付，若只是因包皮過長則屬自費項目。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林渝樺 什麼時候需要割包皮？ 這３種情況是包皮手術的治療時機

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