健康醫療網》面對骨質疏鬆症 檢查、看診分別要告知醫師的5件事

生活方式悄悄影響著骨質密度，陳醫師建議民眾就醫例行檢查時，主動讓醫師了解5點資訊也能幫助正確診斷。

面對停經後婦女及50歲以上男性民眾，特別需要認真看待骨鬆問題。因為骨鬆沒有症狀，往往發生骨折才警覺原來骨質密度有狀況。無症狀的腰椎或胸椎骨折，2年內若是在髖關節發生第二次骨折，1年內死亡率高達20%。中華民國骨質疏鬆症學會理事長暨萬芳醫院影像醫學部主任陳榮邦醫師呼籲，民眾檢查、看診時應分別要告知醫師5件事，幫助醫師正確診斷病情。

遵循5件事 正確骨密度檢查不「疏」漏

骨鬆診斷因為不同廠商與技術使用，會造成檢測誤差，因此陳榮邦醫師表示，民眾就診時，能主動要求醫師遵循5大重點正確診斷。

請繼續往下閱讀...

（1）是否含括兩處髖關節及腰椎等多部位檢查。

（2）是否使用國際標準值當參考避免失準。

（3）詢問下次追蹤時間。

（4）要做側面X光檢查，查看有沒有壓迫性骨折。

（5）兩次檢查間，是否經過校正，骨質變化是否有意義。

骨質疏鬆症患者的骨骼，骨質嚴重流失，其骨頭結構稀疏且脆弱。（報社資料照／照片提供－游慧宜）

就醫看診時 民眾應主動告知醫師這5點

生活方式悄悄影響著骨質密度，陳醫師建議民眾就醫例行檢查時，主動讓醫師了解5點資訊也能幫助正確診斷。

（1）告知三餐及葷素飲食習慣，以及胃的吸收情況：是否有胃食道逆流或胃潰瘍等，會影響鈣質攝取，甚至是未來用藥的吸收率。

（2）有沒有定期運動習慣及曬太陽，與維他命D的製造和肌肉量多寡有關。

（3）有沒有服用藥物，特別是類固醇，或患有全身性疾病及相關用藥，都會影響骨質的快速流失。

（4）最近半年到1年是否曾經跌倒，跌倒原因是因為光線不足反應慢，或是肌力差造成？

（5）有沒有家族病史。

警惕骨鬆來襲 籲高齡民眾定期追蹤骨密

呼籲50歲以上民眾定期追蹤骨質密度，均衡飲食、適量接受日曬及運動，保「密」防跌，遠離骨鬆威脅。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長暨萬芳醫院影像醫學部主任陳榮邦醫師呼籲，民眾檢查、看診時應分別要告知醫師5件事，幫助醫師正確診斷病情。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者田柏升 面對骨質疏鬆症 檢查、看診分別要告知醫師的5件事

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法