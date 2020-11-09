健康醫療網》化療抗癌不怕吐 這些方法安度療程

台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任楊慕華坦承，止吐或改善噁心，是病患是否願意持續治療的關鍵，口服、注射和貼片等藥物的止吐措施也是治療計畫重點。

台灣癌症基金會曾經調查，癌症病患化療後最常見的三個副作用，疲倦、噁心嘔吐、落髮，都會讓病患對於治療卻步，或是無法順利完成療程。其中最難受的莫過於噁心嘔吐，不僅休息無法改善，還會連帶影響食慾，生活品質極差。台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任楊慕華坦承，止吐或改善噁心，是病患是否願意持續治療的關鍵，口服、注射和貼片等藥物的止吐措施也是治療計畫重點。

化療抗癌不怕吐 這些方法安度療程（https://photo-ac.com/）

化療仍為治療主軸 副作用常見嘔吐、落髮、黏膜炎

隨著醫療進步，出現許多新的治療方式，但並非所有病患都適用，僅有20%左右的病患可以接受免疫療法，且要有特殊基因標記的癌症才用得上標靶藥物，也非每種癌症都有標靶藥物，因此化學治療目前仍為癌症治療的主軸。

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楊慕華主任說明，化學治療的藥物特性，是針對快速分裂的癌細胞作用，因此連帶影響新陳代謝快速的黏膜組織與毛髮，造成落髮及黏膜炎等；化療及放射治療，會刺激腦內嘔吐中樞神經，進而感到噁心和嘔吐。

化療中高致吐性藥物 止吐成治療關鍵之一

治療藥物分為低、中、高致吐性，有部分藥物屬於高致吐性，也就是高達九成的使用者都會嘔吐，大部分的化療藥物屬中致吐性，大概有三成以上的使用者會嘔吐，這種無可避免的副作用，會降低病患的治療意願，因此止吐措施也成為治療計畫重點。

止吐藥物根據給藥途徑分為經皮、口服與點滴，楊慕華主任說藥物的成分無太大差異，因為嘔吐分為24小時內發生的急性嘔吐，及治療24小時後的延遲性嘔吐，根據嘔吐的發生時間，選擇適合的劑型。

頭頸癌、口腔黏膜破損者 可選擇改良式止吐貼片

楊慕華主任進一步說明，口服或注射的止吐藥物，可以降低噁心嘔吐，但對於年紀大、頭頸癌、治療時口腔狀況不好無法吞嚥者，止吐效果較不明顯；或是放射治療階段需要每天接受治療者，則可以選擇改良式的止吐貼片，可提供穩定、持續的血中濃度，有效預防治療引起的嘔吐感，效果可達7天。門診中就曾有50多歲的口腔癌男性，進行放療到最後兩周時，口腔破損連水都無法喝，幾乎要放棄治療，但加上針劑和貼片止吐之後，便可以開始進食獲取營養，順利將療程走完。

楊慕華主任進一步說明，口服或注射的止吐藥物，可以降低噁心嘔吐，但對於年紀大、頭頸癌、治療時口腔狀況不好無法吞嚥者，止吐效果較不明顯；或是放射治療階段需要每天接受治療者，則可以選擇改良式的止吐貼片。

癌症治療除了成效之外，病患的生活品質也同等重要，只要能維持原本的生活步調，可以進食，都能大大提升治療的順從性及耐受性，避免病患放棄。楊慕華主任提醒，止吐貼片不可貼在過敏、發紅的皮膚上，出現皮膚過敏反應時需撕下，腸阻塞患者使用也要小心。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 化療抗癌不怕吐 這些方法安度療程

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