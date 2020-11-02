健康醫療網》腰酸背痛開刀，竟是攝護腺癌 醫師解析荷爾蒙治療續命關鍵

針對荷爾蒙治療重要性，陳冠亨主任解釋，攝護腺癌腫瘤細胞生長，與男性荷爾蒙習習相關，因此透過針劑荷爾蒙療法，阻斷腦下垂體分泌的激素，不讓睪丸製造雄性激素，部分癌細胞就會慢慢凋亡，達到控制腫瘤生長的目的。

根據衛福部106年癌症登記報告，攝護腺癌是台灣男性第五大癌症，且發生率逐年增加。

一名40幾歲男性，因肩頸痠痛，求助骨科醫師開刀，竟發現是攝護腺癌骨轉移！雖已癌症晚期，幸好透過荷爾蒙療法，至今病情仍可穩定超過9年以上。診治該案例的中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主任陳冠亨指出，晚期攝護腺癌即使轉移，以荷爾蒙針劑、手術去勢和新式荷爾蒙等療法為主，都可延長存活時間，呼籲家族史民眾40歲就應篩檢PSA等檢查，有症狀速就醫。

男性五大癌症攝護腺癌 這些症狀速就醫

根據衛福部106年癌症登記報告，攝護腺癌是台灣男性第五大癌症，且發生率逐年增加。

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陳冠亨主任表示，攝護腺癌早期常常沒有症狀，等到晚期腫瘤變大，才有解尿困難、頻尿、夜尿，甚至血尿等徵兆，目前大多是健檢時，抽血顯示PSA（Prostatic specific antigen，攝護腺特異抗原）過高才發現，約7-8成患者發現是早期，2-3成則已晚期。

不過，陳冠亨主任指出，攝護腺癌是一種進展緩慢，預後很好，存活率很高的癌症，即使晚期癌症轉移，治療選項也很多，也有存活超過8-9年的患者。

晚期攝護腺癌治療 荷爾蒙＋化療為主

針對攝護腺癌治療，陳冠亨主任說明，早期以手術、放療為主，放療還會搭配荷爾蒙治療，晚期則以荷爾蒙治療優先，盡可能延長存活期，最後才化療。

另外，在過去，許多攝護腺癌，由於疾病進展緩慢，若患者年紀過大、預期餘命不長，評估腫瘤惡性程度後，也可選擇監控，暫時先不處理疾病。

▲中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主任陳冠亨（左一）

荷爾蒙療法 阻斷腫瘤生長養分

針對荷爾蒙治療重要性，陳冠亨主任解釋，攝護腺癌腫瘤細胞生長，與男性荷爾蒙習習相關，因此透過針劑荷爾蒙療法，阻斷腦下垂體分泌的激素，不讓睪丸製造雄性激素，部分癌細胞就會慢慢凋亡，達到控制腫瘤生長的目的。

至於荷爾蒙針劑分每個月和三個月注射的劑型，效果都不錯，患者可與醫師討論，陳冠亨主任建議，治療初期可考慮每個月打一針，配合頻繁回診追蹤，病情穩定後，可再考慮改成每三個月的劑型，對往返醫院路途遙遠的民眾比較方便。

另外，男性荷爾蒙都是睪丸分泌，透過外科手術摘除兩側睪丸，也屬於荷爾蒙治療，效果不輸針劑，是晚期且懼怕打針的患者另一種選擇。

不過醫師提醒，荷爾蒙療法要注意副作用，常見男性更年期症狀，包含性慾減低、熱潮紅、體重增加，代謝症候群等。

家族史40歲就可篩檢PSA等檢測 預防攝護腺癌

陳冠亨主任提醒，台灣攝護腺癌雖好發老年人，但建議50歲就可以篩檢，包含抽血驗PSA、肛門指診等，若有家族史，應提早至40歲。

中國醫藥大學新竹附設醫院擁有完整的泌尿腫瘤、泌尿疾病團隊，藥物齊全，泌尿癌症更是陳冠亨主任的強項，也擅長機器手臂、腹腔鏡手術，他強調荷爾蒙藥物很多元，化療前也有許多給付，已能幫助攝護腺癌患者存活更長久，有排尿困難、夜尿、頻尿等症狀應盡速就醫治療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者蔡岳宏 腰酸背痛開刀，竟是攝護腺癌 醫師解析荷爾蒙治療續命關鍵

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