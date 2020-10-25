健康醫療網》 服用安眠藥還是失眠？當心４大地雷影響藥效

藥害救濟基金會指出，有睡眠困擾建議先透過改善生活習慣開始，若仍無法解決，應尋求睡眠或精神專科醫師診治，勿自行購買安眠藥及混用多種藥品；服用醫師開立之安眠藥品，應遵醫囑使用。

透過正確用藥及良好飲食習慣，可降低藥品與食品交互作用的發生機率。

一位從海外歸國的劉小姐有失眠症，定期服用安眠藥，但受到疫情影響，返國後又怕防疫措施做得不夠，造成焦慮緊張，即使服用醫師處方的安眠藥後，晚上還是翻來覆去徹夜難眠；原本以為睡前喝點紅酒配藥，結果反而產生嗜睡症狀。

有睡眠困擾者 吃藥前應從生活習慣調整

藥害救濟基金會指出，有睡眠困擾建議先透過改善生活習慣開始，若仍無法解決，應尋求睡眠或精神專科醫師診治，勿自行購買安眠藥及混用多種藥品；服用醫師開立之安眠藥品，應遵醫囑使用。

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此外，透過正確用藥及良好飲食習慣，可降低藥品與食品交互作用的發生機率。

服藥避開四地雷 才能一夜好眠

一、不能搭配酒和添加酒精的飲料及食品

酒精會加乘中樞神經抑制作用，若與安眠藥同時服用，可能會導致暈眩、嗜睡、減弱警覺性、身體平衡與協調能力降低等症狀，情況嚴重者甚至會抑制呼吸，危及生命。

二、勿過量飲用含咖啡因的飲料及食品

由於咖啡因會刺激中樞神經系統，失眠者飲用咖啡或含咖啡因的茶類後，常要花費很多時間才能入睡。提醒正在服用安眠藥的民眾，不宜在睡前攝取過多含咖啡因的飲品，以免到時自行增加安眠藥劑量，增加不良反應的發生風險。

三、服藥期間避免飲用葡萄柚汁

葡萄柚汁會透過抑制體內CYP3A4酵素的代謝作用影響多種藥品的代謝，使得藥物的血中濃度升高，增加藥品不良反應的發生風險，容易增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應。

四、減少攝取高脂肪食物

喜愛油膩食物、嗜吃大餐或宵夜的民眾可要當心，這些飲食習慣可能會偷走你的睡眠。因為高脂肪食物、太豐盛的餐點會延長腸胃的消化時間，不僅會影響睡眠，還可能會影響藥效。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 服用安眠藥還是失眠？當心４大地雷影響藥效

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