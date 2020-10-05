健康醫療網》骨鬆是老年無形殺手，適當時機篩檢是關鍵

根據統計，當骨密度T值與年輕人尖峰骨量的差距到2.5個標準差以下，也就是T值低於－2.5，代表已經骨質疏鬆症；因此除了上述的高風險病友，任何想要避免骨鬆找上門的停經前女性、50歲以上男性，都可適時接受骨密度篩檢，了解自身狀況。

呂佳恆／記者

根據統計，當骨密度T值與年輕人尖峰骨量的差距到2.5個標準差以下，也就是T值低於－2.5，代表已經骨質疏鬆症；因此除了上述的高風險病友，任何想要避免骨鬆找上門的停經前女性、50歲以上男性，都可適時接受骨密度篩檢，了解自身狀況。（健康醫療網提供）

在台灣骨質疏鬆症的盛行率，國民健康署曾經調查發現50歲以上的男性約佔四分之一，女性則有三分之一。尤其隨著人口老化，骨質疏鬆症也越來越普遍；中華民國骨質疏鬆學會常務理事、成大家醫科主治醫師吳至行表示，骨鬆往往沒有症狀，呼籲停經後女性、老年人、特殊疾病以及有家族骨折病史等皆屬於高危險族群應及時檢查，而即將面臨停經女性、50歲以上男性也可適時檢查骨密度。

第一問：造成骨鬆原因？

吳至行醫師指出，年輕人也可能有骨鬆問題，但骨鬆仍屬於老化疾病，最主要就是骨密度不夠以及骨品質不好等兩者因素所導致。

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當發現容易骨折時，代表骨骼強度不夠，骨骼強度主要是由骨密度與骨品質組成。有如房子遇到地震時，有些房子因偷工減料倒塌，就相當於骨密度不好，若因房子樑柱不足以支撐整體結構，也容易倒塌，則代表骨品質較差。尤其每個人過了20多歲的骨量最高點（尖峰骨量）後，平均每年骨量會開始下降0.5到1%，一旦下降到尖峰骨量的70%以下時，就代表有骨鬆骨折高危險。

第二問：骨鬆的主要症狀？

骨鬆如三高一樣，初期症狀不明顯，即使骨密度改變也不會有任何感覺；吳至行醫師解釋，骨鬆最常見症狀就是沒有症狀，除非身高突然變矮或出現駝背，甚至骨折等情況，較容易確診為骨鬆，雖然骨鬆較不易發現，但包括停經後女性、老年人、特殊疾病以及有家族骨折病史等皆屬於高危險族群，則得特別注意，必要時，應在適當時機及時接受篩檢。

第三問：何時才是骨鬆篩檢適當時機？

根據統計，當骨密度T值與年輕人尖峰骨量的差距到2.5個標準差以下，也就是T值低於－2.5，代表已經骨質疏鬆症；因此除了上述的高風險病友，任何想要避免骨鬆找上門的停經前女性、50歲以上男性，都可適時接受骨密度篩檢，了解自身狀況。吳至行醫師舉例，以一位50歲停經女性來說，若檢查出來為骨密度正常，可約15年後再做一次檢查，若骨密度不足，建議5-10年後做檢查，但若確診為骨鬆者，則應遵循臨床醫師指示安排進一步檢查及治療。

第四問：骨鬆有哪些檢測方式？

在骨鬆檢查上，大多採以骨密度檢查，但其實這只是其中一種作法；吳至行醫師解釋，主要因目前除了骨密度檢查，還未有一個更沒有傷害性且較容易的檢查方式，因此多數透過骨密度檢查了解是否有骨鬆問題。不過若想在家先知道自己是否有骨鬆骨折風險，依據台灣提供的流行病學統計數據與世界衛生組織（WHO）共同打造一套骨折風險評估計算公式（fracture risk assessment tool, 簡稱為FRAX），只要輸入年齡、家族史等12個危險因子，就能預測十年內全身骨折風險。

中華民國骨質疏鬆學會常務理事、成大家醫科主治醫師吳至行。（健康醫療網提供）

第五問：FRAX骨折風險評估該如何分析？

吳至行醫師說明，經由骨折風險公式評估，若十年全身骨折機率超過20%，就代表有高骨鬆骨折危險，若髖骨骨折機率超過3％，就更須特別注意，主要因髖骨骨折，後續引發的併發症風險高，嚴重時恐致命，因此建議只要40歲以上的民眾就可多利用這套公式，先了解自己是否有骨鬆的風險，必要時，也應進一步諮詢專業醫師。

第六問：除了高危險族群得注意骨鬆問題，竟還有極高危險族群？

吳至行醫師強調，包括第一、近一年內曾發生骨折；第二、在接受骨折治療過程又不慎發生骨折；第三、已發生多次骨折等皆屬於極高骨折風險者等，均應積極與專業骨鬆醫師做討論評估，否則再骨折率以及第一年死亡率比起一般骨鬆者更高出許多。

不過醫師強調，病友們不需過於擔心，目前許多醫院都擁有很好的骨折聯合照護團隊（FLS），也可藉由藥物或手術治療，最重要是積極面對，不要讓自己的健康因疏忽而產生遺憾，儘早接受骨密度篩檢，及早預防骨鬆骨折。

本文經授權轉載自健康醫療網 骨鬆是老年無形殺手，適當時機篩檢是關鍵

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